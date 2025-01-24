24.01.2025, 19:31
ВИДЕО и ФОТО | Припаркованный посреди дороги автомобиль заблокировал движение трамваев в центре Таллинна
Водитель небрежно припаркованного автомобиля в центре Таллинна почти на час остановил трамвайное движение.
Департамент транспорта Таллинна сообщил, что движение трамваев по маршруту 2 в центре города было остановлено около 18:10. На то, чтобы убрать автомобиль, ушло около 45 минут, образовалась длинная очередь из трамваев. По меньшей мере семь трамваев ожидали отправления, прежде чем вагон убрали.
По словам представителя полиции Бритты Сепп, автомобиль был припаркован таким образом, что мешал движению общественного транспорта. Движение возобновилось после того, как автомобиль убрали с дороги.