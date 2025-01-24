ВИДЕО и ФОТО | Припаркованный посреди дороги автомобиль заблокировал движение трамваев в центре Таллинна

Департамент транспорта Таллинна сообщил, что движение трамваев по маршруту 2 в центре города было остановлено около 18:10. На то, чтобы убрать автомобиль, ушло около 45 минут, образовалась длинная очередь из трамваев. По меньшей мере семь трамваев ожидали отправления, прежде чем вагон убрали.