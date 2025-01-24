СРАВНЕНИЕ | Ценовой шок для потребителей. Мобильные операторы навязывают клиентам изменения цен

Потребители обеспокоены тем, что объемы пакетов не соответствуют их потребностям. Например, пропускная способность нового интернета слишком велика или им не требуется более быстрое интернет-решение для повседневного использования.

Отказаться от предложения можно, но для этого потребителю необходимо отменить предложение в самообслуживании или при посещении офиса. Изменения вступят в силу в ближайшее время — в конце января — начале февраля. Большинство пакетов предусматривают скидку на 30 дней, 12 месяцев или два года.

А какой пакет у вас? Смотрите в таблице, насколько повысится цена в вашем случае!

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