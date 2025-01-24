Новости Эстонии
24.01.2025, 19:57

ДО И ПОСЛЕ | Ценовой шок для потребителей. Мобильные операторы навязывают клиентам изменения цен

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Смотрите, насколько повысятся цены!
Потребители выразили обеспокоенность тем, что изменения не отвечают их потребностям
Потребители выразили обеспокоенность тем, что изменения не отвечают их потребностям
ФОТО: Delfi Meedia

На этой неделе телекоммуникационные компании начали агрессивное повышение цен, в результате чего пакеты на телефонную связь и интернет в ближайшие месяцы существенно вырастут.

Потребители обеспокоены тем, что объемы пакетов не соответствуют их потребностям. Например, пропускная способность нового интернета слишком велика или им не требуется более быстрое интернет-решение для повседневного использования.

Отказаться от предложения можно, но для этого потребителю необходимо отменить предложение в самообслуживании или при посещении офиса. Изменения вступят в силу в ближайшее время — в конце января — начале февраля. Большинство пакетов предусматривают скидку на 30 дней, 12 месяцев или два года.

А какой пакет у вас? Смотрите в таблице, насколько повысится цена в вашем случае!

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
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