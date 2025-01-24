24.01.2025, 19:57
ДО И ПОСЛЕ | Ценовой шок для потребителей. Мобильные операторы навязывают клиентам изменения цен(58)
Смотрите, насколько повысятся цены!
ФОТО: Delfi Meedia
На этой неделе телекоммуникационные компании начали агрессивное повышение цен, в результате чего пакеты на телефонную связь и интернет в ближайшие месяцы существенно вырастут.
Потребители обеспокоены тем, что объемы пакетов не соответствуют их потребностям. Например, пропускная способность нового интернета слишком велика или им не требуется более быстрое интернет-решение для повседневного использования.
Отказаться от предложения можно, но для этого потребителю необходимо отменить предложение в самообслуживании или при посещении офиса. Изменения вступят в силу в ближайшее время — в конце января — начале февраля. Большинство пакетов предусматривают скидку на 30 дней, 12 месяцев или два года.
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