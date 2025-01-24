„Левадия“ сыграет на сборах в Испании с дублем „Баварии“ и с самым титулованным клубом Австрии

Действующий чемпион Эстонии, таллиннская „Левадия“, уже завтра проведет первый матч в рамках тренировочного сбора в Испании. Соперником станет венский „Рапид“, занимающий третье место в австрийской высшей лиге. Через три дня „Левадия“ встретится с командой пятого испанского дивизиона „Ла-Нусия“, а затем с дублем мюнхенской „Баварии“.

В феврале запланированы матчи с дублем „Валенсии“, четвёртой командой украинской Премьер-лиги „Кривбассом“, дублем „Вильярреала“, а завершится сбор игрой с клубом третьего испанского дивизиона „Эркулесом“, ранее выступавшим в высшей лиге Испании (сезон 2010/11). Возвращение команды в Эстонию ожидается 14 февраля.

На прошлых выходных „Левадия“ обыграла тартускую „Таммеку“ со счётом 3:1, но в середине недели уступила нарвскому „Трансу“ со счётом 0:3.

Новый футбольный сезон в Эстонии стартует матчем за Суперкубок, который традиционно пройдет в Вильянди. В этом году за почётный трофей сразятся столичные „Левадия“ и „Нымме Калью“. Игра состоится 22 февраля в футбольном холле „Мяннимяэ“ и начнется в 12:30, сообщает официальный сайт Эстонского футбольного союза.

„Левадия“, завоевавшая в прошлом сезоне и чемпионский титул, и Кубок Эстонии, выходит на матч в статусе действующего обладателя двух главных трофеев страны. Её соперником станет „Нымме Калью“, серебряный призёр национального первенства.

„Левадия“ выигрывала Суперкубок Эстонии восемь раз, последний из которых в 2022 году, когда в серии пенальти одолела „Флору“. „Нымме Калью“ имеет одну победу в этом турнире — в 2019 году клуб обыграл „Левадию“ со счётом 3:2.

Второй год подряд матч за Суперкубок пройдёт в Вильянди. В 2024 году трофей достался „Флоре“, которая в серии пенальти обыграла нарвский „Транс“.

47-летний специалист будет заниматься скаутингом, анализом матчей, подготовкой тренировок и развитием игроков. „Я приложу все усилия для достижения клубных целей“, — отметил Воолайд.

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