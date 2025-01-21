Бывший тренер сборной Эстонии по футболу присоединился к „Левадии“

47-летний Карел Воолайд станет одним из ассистентов главного тренера „Левадии“, испанца Куро Торреса, сообщает официальный сайт столичного футбольного клуба.

Карел Воолайд — известная фигура в эстонском футболе. Он начал свою тренерскую карьеру, возглавляя молодёжные сборные Эстонии, затем провёл год в клубе ТПС (Финляндия), после чего вернулся к работе с различными молодёжными командами Эстонии. Летом 2019 года Воолайд стал главным тренером национальной сборной Эстонии, занимая эту должность до конца 2020 года. После двухлетнего перерыва он присоединился к „Пайде“ в качестве главного тренера первой команды, покинув клуб до лета 2023 года. Перед приходом в „Левадию“ Карел работал ассистентом тренера в футбольном клубе „Рига“. В качестве тренера он стал обладателем Кубка Эстонии и Суперкубка Эстонии.

„Для меня большая честь присоединиться к первой команде „Левадии“! Хочу поблагодарить руководство клуба за возможность работать в одном из сильнейших клубов Эстонии. Также выражаю благодарность спортивному директору Михаилу Гулордаве за профессиональное ведение переговоров. Отдельно благодарю Курро, Сото и персонал первой команды за доверие. Я приложу все усилия, чтобы цели, поставленные клубом, были достигнуты. Мои основные задачи включают скаутинг соперников, анализ матчей первой команды, подготовку тренировок вместе с персоналом и позиционное развитие игроков“, — сказал Карел Воолайд клубному сайту „Левадии“.

„Добро пожаловать в семью „Левадии“, Карел! Я рад, что мы смогли усилить наш сильный тренерский штаб таким ценным специалистом! Карел обладает необходимым для нас опытом, накопленным как в Эстонии, так и за её пределами. Желаю ему и всей команде больших успехов в предстоящем сезоне!“, — отметил президент столичного клуба Виктор Левада.

„Левадия“ является действующим чемпионом Эстонии по футболу.

В ноябре бывший главный тренер „Пайде“ Вячеслав Заховайко, который в 2023 году привел „Реал де Банжул“ к чемпионскому титулу в Гамбии, присоединился к „Левадии“. Специалист возглавит молодежную команду клуба среди игроков до 17 лет. В его тренерский штаб также войдут экс-голкипер сборной Эстонии Павел Лондак и Максим Рычков.

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