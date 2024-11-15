Эстонский тренер, выигравший чемпионат Гамбии, перешел в „Левадию“

В минувшем сезоне команда „Левадии“ U17 заняла третье место в лиге, при этом отставание от первых двух команд было минимальным, что подчеркивает высокий потенциал коллектива. В связи с подготовкой к новому сезону в тренерском штабе произошли изменения: главным тренером стал Вячеслав Заховайко, помощником — Максим Ротшков, а тренером вратарей — Павел Лондак.

Вячеслав Заховайко, – бывший нападающий, завершивший игровую карьеру в 2017 году в клубе „Пайде“ после успешных сезонов как в Эстонии, так и за рубежом. В Премиум-лиге он провел 309 матчей, забил 211 голов и отдал 32 голевые передачи. В 2023 году Заховайко вернулся из Западной Африки, где, занимая пост главного тренера, привел команду „Реал де Банжул“ к тринадцатому чемпионскому титулу Гамбии.

Вячеслав Заховайко прокомментировал свое назначение на пост главного тренера команды „Левадии“ U17: „Это идеальный вызов для моей тренерской карьеры, и я с радостью его принимаю. Развитие молодых игроков – это очень ответственная работа, и я рад внести свой вклад в такой амбициозный клуб, как „Левадия“. Видение руководства клуба и поставленные задачи выводят нас из зоны комфорта, мотивируя нас всех усердно работать для достижения общей цели. Каждый молодой игрок уникален, и я хочу способствовать развитию их сильных сторон. Вместе с клубом и нашей командой поддержки мы стремимся создать лучшее окружение для раскрытия потенциала молодых игроков. Мы хотим создать профессиональную, требовательную и конкурентную атмосферу, где каждый игрок сможет учиться, расти и развиваться. Благодарю руководство клуба за доверие, и не могу дождаться нашей первой тренировки“.

Максим Ротшков, который в период с 1998 по 2005 год сыграл за „Левадию“ 157 матчей и забил 31 гол, будет новым помощником тренера команды U17. Ротшков завершил карьеру в 2017 году, проведя в общей сложности 300 матчей в Премиум-лиге, забив 53 гола и проведя на поле почти 15 000 минут.