24.01.2025, 17:38
PPA объявил тендер на сумму почти в полмиллиона на покупку подарков и сувениров(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Департамент полиции и погранохраны (PPA) объявил государственную закупку, в рамках которой будут приобретаться рекламные подарки и сувениры. Выделяемые на это почти полмиллиона евро хотят потратить на материалы, распространяемые на публичных мероприятиях, а также на материалы по рекрутингу.
Предполагаемая стоимость госзакупки составляет 480 000 евро. Как сказала Delfi Кристи Халлас, заместитель гендиректора PPA по развитию, речь идет о профилактических материалах и сувенирах. Рамочный договор будет заключен на следующие четыре года. „В договоре будет обозначена максимальная предположительная стоимость госзакупки, которую заказчик не обязан выполнять“, - добавила она.
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