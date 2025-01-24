Новости Эстонии
24.01.2025, 17:38

PPA объявил тендер на сумму почти в полмиллиона на покупку подарков и сувениров

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Департамент полиции и погранохраны. Фото иллюстративное.
Департамент полиции и погранохраны. Фото иллюстративное.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Департамент полиции и погранохраны (PPA) объявил государственную закупку, в рамках которой будут приобретаться рекламные подарки и сувениры. Выделяемые на это почти полмиллиона евро хотят потратить на материалы, распространяемые на публичных мероприятиях, а также на материалы по рекрутингу.

Предполагаемая стоимость госзакупки составляет 480 000 евро. Как сказала Delfi Кристи Халлас, заместитель гендиректора PPA по развитию, речь идет о профилактических материалах и сувенирах. Рамочный договор будет заключен на следующие четыре года. „В договоре будет обозначена максимальная предположительная стоимость госзакупки, которую заказчик не обязан выполнять“, - добавила она.

Сейчас, когда на первом месте стоит экономия, такая госзакупка вызывает вопросы. Нельзя ли обойтись меньшим количеством сувениров, а деньги направить в статью расходов, касающуюся персонала, тем более, когда ощущается его нехватка?

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