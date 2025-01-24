PPA объявил тендер на сумму почти в полмиллиона на покупку подарков и сувениров

Департамент полиции и погранохраны (PPA) объявил государственную закупку, в рамках которой будут приобретаться рекламные подарки и сувениры. Выделяемые на это почти полмиллиона евро хотят потратить на материалы, распространяемые на публичных мероприятиях, а также на материалы по рекрутингу.