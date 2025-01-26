Эстонский инвестиционный эксперт: зачем и когда нужно покупать акции банков?(3)
Банки являются одним из ключевых столпов экономики, оказывая широкое влияние как на частных лиц, так и на предприятия. Акции банков могут занять важное место в портфеле инвестора, но, как и любая другая инвестиция, вложение в акции банков сопряжено с риском. Руководитель сферы финансовых рынков Swedbank Тоомас Арак объясняет, почему и когда стоит покупать банковские акции.
Стабильные дивиденды
Многие банки регулярно выплачивают дивиденды, что делает их акции привлекательными для долгосрочных инвесторов. Если Вы ищете пассивный источник дохода, банковские акции могут стать хорошим выбором. Крупные банки в Европе, Америке, а также в Скандинавии, включая Swedbank, и местные банки в Эстонии исторически предлагали инвесторам достойную дивидендную доходность.
Потенциал роста в экономических циклах
Банки получают доход от кредитования, комиссионных сборов и инвестиционной деятельности. В периоды экономического роста, когда компании и частные лица берут больше кредитов, а инвестиционная активность возрастает, акции банков могут демонстрировать значительный потенциал роста.
Регулируемый и сильный финансовый сектор
Регулирование, особенно чрезмерное, часто кажется негативным фактором для бизнеса. Банки – одна из самых регулируемых отраслей в развитом мире, но с точки зрения инвестора это даёт большее чувство безопасности. Банки относительно прозрачны в своей отчётности и не принимают на себя чрезмерные риски в бизнесе. В случае с Эстонией, где банки принадлежат сильным скандинавским материнским компаниям, риски в целом невысоки.
Когда покупать акции банков?
Во время рецессии
Во время рецессии цены на акции банков обычно падают, поскольку возрастают кредитные риски и случаи дефолта. Кроме того, стоит помнить, что рынки склонны к чрезмерной реакции, то есть во время экономического спада цены на акции банков, как и других компаний, могут упасть сильнее, чем это обусловлено экономическими причинами. Это может стать хорошей возможностью для долгосрочного инвестора, который верит в восстановление экономики.
Когда рынки недооценены
Если на рынке происходят необоснованные панические распродажи (например, геополитические кризисы, временные изменения в законодательстве), цена на акции банков может значительно упасть. Однако такие моменты могут стать хорошей возможностью купить акции по выгодной цене.
В период стабильной инфляции и низких процентных ставок
В периоды низкой инфляции и умеренных процентных ставок банки выигрывают за счёт более высокого спроса на кредиты и более низких коммерческих рисков. Когда экономика стабильна, акции банков также имеют тенденцию к стабильной доходности.
Риски, которые следует учитывать
Изменения в законодательстве
Банковский сектор строго регулируется. Изменения в законодательстве могут повлиять на рентабельность, например, из-за ужесточения требований к капиталу, введения дополнительных регуляций или новых налогов.
Влияние изменения климата и технологий
Появление новых финансовых технологий (например, революция в сфере электронных платежей) и рост требований к зелёным инвестициям могут изменить бизнес-модели традиционных банков. Инвесторы должны следить за тем, как банк адаптируется к новым требованиям и конкурентной среде. Более сильные игроки часто могут извлечь выгоду из изменений и увеличить свою долю на рынке.
Макроэкономические потрясения и экономический цикл
Экономический застой, кризисы и неожиданные события, такие как пандемии или войны, могут негативно влиять на банковские акции. Финансовые результаты банков тесно связаны с экономической ситуацией, а цены на банковские акции демонстрируют усиленное движение по отношению к фондовым индексам. На падающем рынке цены на банковские акции, как правило, снижаются сильнее, чем значения рыночных индексов. Это явление называется бета-фактором. Однако на растущем рынке инвесторы в банковские акции могут получить доход выше среднего благодаря тому же бета-фактору.Покупка банковских акций может иметь смысл для тех, кто ищет стабильности и долгосрочной прибыли, но при этом важно правильно выбрать время. Периоды рецессии и рыночной паники часто предоставляют наилучшие возможности, но также важен тщательный анализ тенденций в секторе и финансового состояния конкретного банка. Стоит помнить, что банки могут быть очень разными, поэтому имеет смысл выяснить, каковы портфель клиентов и продуктов конкретного банка, профиль рисков, капитализация и соответствие нормативным требованиям. В итоге решение будет зависеть от толерантности инвестора к риску и от его целей.