ВИДЕО | Футбольные болельщики голландского топ-клуба устроили в Риге беспорядки. „Ракеты падают прямо в толпу!“

Целью встречи было заслушать отчеты о ситуации в Риге и мерах, принятых для обеспечения общественного порядка, а также для предотвращения дальнейших беспорядков. Видео и фотографии очевидцев показывают, как фанаты поджигали петарды и запускали ракеты у Памятника Свободы, а также распивали алкоголь на улицах. В результате нападения пострадал журналист LTV Давидс Фрейденфельдс, у которого отобрали телефон и стали пинать. Несмотря на инциденты, Госполиция заявила, что существенных происшествий не произошло.

„Пиротехника футбольных болельщиков прямо у Милды“, — написала латвийскому порталу Delfi встревоженная очевидица, которая запечатлела на фото — собрание поклонников футбола, которое сопровождается фейерверками.

Она также заметила, что выпущенные ракеты падают прямо в толпу — они попадают как по памятнику Свободы, так и по людям. Это считается нарушением.

В ходе беспорядков, устроенных фанатами „Аякса“ в Риге 23 января, пострадал также корреспондент LTV Давидс Фрейденфельдс. Он пытался пообщаться с болельщиками, направлявшимися маршем от Памятника Свободы к стадиону „Даугава“, чтобы отразить их эмоции и происходящее, но у него отобрали мобильный телефон, и он сам стал жертвой агрессии фанатов.