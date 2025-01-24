ВИДЕО | Футбольные болельщики голландского топ-клуба устроили в Риге беспорядки. „Ракеты падают прямо в толпу!“
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня назначила совещание с участием представителей Министерства внутренних дел и ответственных служб на утро пятницы для обсуждения ситуации с беспорядками, устроенными фанатами голландского футбольного клуба „Аякс“ вечером 23 января.
Чемпион Латвии по футболу, рижский клуб РФШ, одержал историческую победу в еврокубках, победив амстердамский „Аякс“ со счетом 1:0. В связи с беспорядками, устроенными фанатами „Аякса“ вечером 23 января в центре Риги, премьер-министр Эвика Силиня созвала совещание с участием представителей Министерства внутренних дел и ответственных служб, пишет латвийский портал Delfi.
Целью встречи было заслушать отчеты о ситуации в Риге и мерах, принятых для обеспечения общественного порядка, а также для предотвращения дальнейших беспорядков. Видео и фотографии очевидцев показывают, как фанаты поджигали петарды и запускали ракеты у Памятника Свободы, а также распивали алкоголь на улицах. В результате нападения пострадал журналист LTV Давидс Фрейденфельдс, у которого отобрали телефон и стали пинать. Несмотря на инциденты, Госполиция заявила, что существенных происшествий не произошло.
„Пиротехника футбольных болельщиков прямо у Милды“, — написала латвийскому порталу Delfi встревоженная очевидица, которая запечатлела на фото — собрание поклонников футбола, которое сопровождается фейерверками.
Она также заметила, что выпущенные ракеты падают прямо в толпу — они попадают как по памятнику Свободы, так и по людям. Это считается нарушением.
В ходе беспорядков, устроенных фанатами „Аякса“ в Риге 23 января, пострадал также корреспондент LTV Давидс Фрейденфельдс. Он пытался пообщаться с болельщиками, направлявшимися маршем от Памятника Свободы к стадиону „Даугава“, чтобы отразить их эмоции и происходящее, но у него отобрали мобильный телефон, и он сам стал жертвой агрессии фанатов.
Несмотря на присутствие полицейских экипажей в центре города, включая у Памятника Свободы, беспорядки удалось предотвратить не полностью. Многие хулиганы скрывали свои лица масками, чтобы избежать идентификации. В ответ на инцидент с журналистом, Государственная полиция заявила, что ситуация не останется без внимания, и будут проведены проверки. Полиция также отметила, что, хотя фанаты ведут себя очень шумно, до сих пор не поступало информации о других крупных инцидентах.
Для обеспечения порядка и безопасности в преддверии игры в Риге были задействованы усиленные силы, включая батальон специального назначения, Рижскую муниципальную полицию, а также сотрудников полиции Нидерландов. В толпе фанатов, двигавшихся к стадиону, было около 400–600 человек, в то время как другие фанаты прибывали на стадион небольшими группами. Вокруг стадиона было размещено значительное количество полицейских для предотвращения беспорядков.