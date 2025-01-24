Латвийский РФШ сотворил сенсацию, обыграв „Аякс“ в Лиге Европы

Игра прошла под преимуществом гостей, которые доминировали во владении мячом (70% против 30%) и превзошли соперника по ударам (13 против 7) и угловым (5 против 1). Однако дисциплинированная оборона рижан в первом тайме почти не позволила „Аяксу“ создать опасные моменты. Во втором тайме гости активизировались и даже забили гол, который был отменён из-за офсайда.

Единственный гол в матче на 78-й минуте забил Адам Мархиев, завершивший контратаку РФШ. В компенсированное время Янис Икауниекс имел возможность удвоить преимущество, но голкипер „Аякса“ спас свою команду. Несмотря на все усилия, „Аякс“ так и не смог поразить ворота латвийского чемпиона.

Матч между РФШ и „Аяксом“ вошел в историю латвийского футбола, став настоящим событием. На этом поединке было зафиксировано рекордное количество зрителей XXI века — 10 233 человека.

Победа над „Аяксом“ стала первой для рижского РФШ в Лиге Европы, после шести сложных матчей, в которых команда столкнулась с трудностями. Рижане потерпели четыре поражения: от румынского ФКСБ (1:4), немецкого „Айнтрахта“ (0:1), греческого ПАОКа (0:2) и израильского „Маккаби“ (1:2), но дважды добились ничьих — с турецким „Галатасараем“ (2:2) и бельгийским „Андерлехтом“ (1:1).

С победой в последнем матче РФШ набрал 5 очков и занял 30-е место в общей турнирной таблице, в то время как „Аякс“ с 10 очками оказался на 16-й позиции. Финальный матч группового этапа рижане проведут 30 января против киевского „Динамо“.

В то же время, „Лацио“ уверенно возглавляет таблицу группового этапа Лиги Европы, набрав 19 очков и гарантировав себе выход в 1/8 финала. „Айнтрахт“ (16 очков), „Атлетико“ (16 очков) и „Манчестер Юнайтед“ (15 очков) также обеспечили себе участие в плей-офф. В зоне стыковых матчей остаются команды с 10 очками, включая „Аякс“, а „Реал Сосьедад“ и „Рома“ с 9 очками рискуют не попасть в следующий этап.

В заключительном туре, который состоится через неделю, многие клубы будут бороться за свои шансы на выход в дальнейшую стадию турнира.