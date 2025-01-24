Латвийский РФШ сотворил сенсацию, обыграв „Аякс“ в Лиге Европы
На стадионе „Даугава“ в Риге состоялся матч 7-го тура группового этапа Лиги Европы, где латвийский клуб РФШ сенсационно одержал победу над амстердамским „Аяксом“ со счётом 1:0.
Игра прошла под преимуществом гостей, которые доминировали во владении мячом (70% против 30%) и превзошли соперника по ударам (13 против 7) и угловым (5 против 1). Однако дисциплинированная оборона рижан в первом тайме почти не позволила „Аяксу“ создать опасные моменты. Во втором тайме гости активизировались и даже забили гол, который был отменён из-за офсайда.
Единственный гол в матче на 78-й минуте забил Адам Мархиев, завершивший контратаку РФШ. В компенсированное время Янис Икауниекс имел возможность удвоить преимущество, но голкипер „Аякса“ спас свою команду. Несмотря на все усилия, „Аякс“ так и не смог поразить ворота латвийского чемпиона.
Матч между РФШ и „Аяксом“ вошел в историю латвийского футбола, став настоящим событием. На этом поединке было зафиксировано рекордное количество зрителей XXI века — 10 233 человека.
Победа над „Аяксом“ стала первой для рижского РФШ в Лиге Европы, после шести сложных матчей, в которых команда столкнулась с трудностями. Рижане потерпели четыре поражения: от румынского ФКСБ (1:4), немецкого „Айнтрахта“ (0:1), греческого ПАОКа (0:2) и израильского „Маккаби“ (1:2), но дважды добились ничьих — с турецким „Галатасараем“ (2:2) и бельгийским „Андерлехтом“ (1:1).
С победой в последнем матче РФШ набрал 5 очков и занял 30-е место в общей турнирной таблице, в то время как „Аякс“ с 10 очками оказался на 16-й позиции. Финальный матч группового этапа рижане проведут 30 января против киевского „Динамо“.
В то же время, „Лацио“ уверенно возглавляет таблицу группового этапа Лиги Европы, набрав 19 очков и гарантировав себе выход в 1/8 финала. „Айнтрахт“ (16 очков), „Атлетико“ (16 очков) и „Манчестер Юнайтед“ (15 очков) также обеспечили себе участие в плей-офф. В зоне стыковых матчей остаются команды с 10 очками, включая „Аякс“, а „Реал Сосьедад“ и „Рома“ с 9 очками рискуют не попасть в следующий этап.
В заключительном туре, который состоится через неделю, многие клубы будут бороться за свои шансы на выход в дальнейшую стадию турнира.
Результаты матчей Лиги Европы УЕФА 22 января:
АЗ — „Рома“ — 1:0 (0:0)
Гол: Пэрротт, 80
„Буде-Глимт“ — „Маккаби“ Тель-Авив — 3:1 (1:1)
Голы: Хег, 39, 64, пен., Эвьен, 62 — Перец, 12
„Виктория“ Пльзень — „Андерлехт“ — 2:0 (2:0)
Голы: Черв, 3, Аду, 45
На 11-й минуте Шульц (В) не реализовал пенальти
„Хоффенхайм“ — „Тоттенхэм“ — 2:3 (0:2)
Голы: Штах, 68, Моква Нтусу, 88 — Мэддисон, 3, Сон Хын Мин, 22, 77
„Карабах“ — ФКСБ — 2:3 (2:2)
Голы: Л. Андраде, 1, Дава, 42, автогол — Шут, 7, 73, Микулеску, 45+4
„Мальме“ — „Твенте“ — 2:3 (1:1)
Голы: Йонсен, 32, Кристиансен, 79 — Стейн, 28, пен., ван Вольфсвинкель, 61, пен., Лагербильке, 64
„Порту“ — „Олимпиакос“ — 0:1 (0:0)
Гол: Эль-Кааби, 79
„Фенербахче“ — „Лион“ — 0:0 (0:0)
„Айнтрахт“ — „Ференцварош“ — 2:0 (0:0)
Голы: Узун, 49, Экитике, 59
„Эльфсборг“ — „Ницца“ — 1:0 (0:0)
Гол: Хенрикссон, 62
„Лацио“ — „Реал Сосьедад“ — 3:1 (3:0)
Голы: Хила, 5, Дзакканьи, 32, Кастельянос, 34 — Барренечеа, 83
Удаление: Муньос (РС), 30
„Лудогорец“ — „Митьюлланд“ — 0:2 (0:1)
Голы: Осорио, 18, Бюсков, 90+5
„Манчестер Юнайтед“ — „Рейнджерс“ — 2:1 (0:0)
Голы: Батленд, 52, автогол, Фернандеш, 90+2 — Дессерс, 88
ПАОК — „Славия“ Прага — 2:0 (1:0)
Голы: Шваб, 26, пен., Константелиас, 56
„Рояль Юнион“ — „Брага“ — 2:1 (0:1)
Голы: Иванович, 50, 74 — Эль-Уаззани, 16
Удаления: Мачида, 82 — В. Карвальо, 79
РФШ — „Аякс" — 1:0 (0:0)
Гол: Маргиев, 78