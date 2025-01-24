Команда из Нарвы одержала в ЧЭ по футзалу шестую победу подряд

Лидер чемпионата Эстонии по футзалу, „Нарва Юнайтед“, уверенно переиграл сакуский „Спортинг“ со счётом 5:2 в рамках 11-го тура. Исход матча был практически решён в первые пять минут, когда хозяева забили три мяча. Перед перерывом „Нарва Юнайтед“ увеличил преимущество до 4:0. Во втором тайме гости сумели сократить отставание, выиграв его со счётом 2:1, но итоговая победа осталась за хозяевами.

Два гола за „Нарва Юнайтед“ забил Сергей Александров, который с 17 мячами занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги. Также отличились Кристьян Каламеес и Станислав Гусев, а ещё один мяч в свои ворота отправил Мадис Райандо. У „Спортинга“ голы забили Карл Мёэл и Рауно Ныммико.

„Нарва Юнайтед“ продолжает оставаться единственной командой без поражений, набрав 31 очко в 11 матчах (10 побед, 1 ничья). Они опережают ближайшего преследователя, столичный „Бункер Партнер“, на шесть очков, при этом у соперника на одну игру меньше. Сакуский „Спортинг“ с семью очками занимает предпоследнее, седьмое место среди восьми команд.

Действующий чемпион страны и обладатель Кубка Эстонии, команда „Силла“ из Силламяэ, в текущем сезоне занимает четвёртое место в чемпионате, имея в активе 16 очков.

Перед началом сезона силламяэский клуб стал обладателем Суперкубка Эстонии по футзалу, обыграв таллиннский „Бункер Партнер“ со счётом 5:4. Это вторая подряд победа „Силлы“ в этом турнире.

В понедельник, 20 января, в конференц-центре Эстонского футбольного союза состоялась жеребьёвка полуфиналов Кубка Эстонии по футзалу.

В борьбу за трофей вошли три команды из высшей лиги — „Феникс“ Йыхви, „Рэйвенс“ Тарту и „Бункер Партнер“ Таллинн, а также представитель народной лиги — „Рыуге Саунамаа“.

„Финал четырёх“ Кубка Эстонии состоится 15 и 16 марта в спорткомплексе „А. Ле Кок“ в Тарту.

Расписание полуфиналов:

15 марта, 15:00 : „Рыуге Саунамаа“ — „Феникс“ Йыхви

15 марта, 18:00: „Бункер Партнер“ Таллинн — „Рэйвенс“ Тарту

Финал запланирован на воскресенье, 16 марта. Начало в 14:00.

Напомним, что в прошлом году обладателем Кубка Эстонии стала „Силла“ из Силламяэ, но в текущем сезоне команда выбыла на стадии 1/4 финала, уступив „Фениксу“ со счётом 3:5.

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