Invego предлагает покупателям жилья финансовую поддержку – по 5000 € на каждого ребёнка
Занимающееся развитием недвижимости предприятие Invego, известное строительством жилых районов, ориентированных на семьи с детьми, предлагает при покупке нового жилья финансовую поддержку по 5000 евро на каждого растущего в семье ребёнка, при этом максимально возможная сумма субсидии составляет 25 000 евро.
Руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи сказал, что инициатива оказывать финансовую поддержку покупателям жилья стала следствием озвученного недавно печального антирекорда рождаемости. „Отрицательный прирост и старение населения – это серьёзные проблемы, которым необходимо найти решения. Мы хотим поддерживать тех, кто, воспитывая своих детей, вносит вклад в будущее Эстонии“, – сказал Вяхи, поясняя цели проекта в более широком смысле. Предлагаемая Invego финансовая поддержка предоставляется покупателям в зависимости от количества детей в семье. Предложение действует при покупке нового жилья в любом из этих районов: Tискреоя, Лукккаранна, Уус-Ярвекюла и Кейла Паргикодуд.
„Чем больше детей подрастает в семье, тем больше у семьи повседневные расходы, к тому же, большим семьям нужен просторный дом. Предоставляя поддержку, мы помогаем семьям с детьми легче найти себе более подходящий дом“, – сказал Вяхи и добавил, что во всех четырёх проектах развития покупателей ждут 4-5-комнатные квартиры. Все квартиры просторные, с функциональной планировкой, к тому же, в большинстве есть большие балконы или террасы, а в районе Уус-Ярвекюла, который состоит исключительно из рядных домов, в распоряжении каждой семьи будут два этажа. „В настоящем хорошем доме всегда приятно проводить время с семьёй, но у каждого должно быть место, где он при желании может побыть один, чтобы почитать, уделить время учёбе или просто отдохнуть“, – пояснил Вяхи.
Продуманность и внимание к детям
Жилые районы, которые строит Invego, известны как полноценная жилая среда, предлагающая отличные возможности для активного образа жизни, где особое внимание уделяется потребностям семей с детьми. Вокруг домов проложены удобные велопешеходные дорожки, обустроены зелёные зоны, детские и спортивные площадки, а в самих домах есть лифты, чтобы было легче обращаться с велосипедами, колясками и тяжёлыми сумками.
По мнению Вяхи, самое главное, чтобы в каждом создаваемом районе были места, куда люди захотят приходить, чтобы провести время с друзьями или близкими на свежем воздухе после рабочего или учебного дня, а также в выходные дни. „У нас самих есть дети, и мы знаем, что им нравится. Мы также занимаемся спортом и любим активность на свежем воздухе, поэтому строим новые жилые районы такими, чтобы и самим хотелось там жить, двигаться и заниматься спортом“, — поделился Вяхи и привёл в качества примера того, что выделяет эти районы среди других, площадки для пляжного волейбола и баскетбола, скейтпарк и тренажёрные площадки.
Гарантия 5 лет
Кроме того, все покупатели вместе с новым домом получают от Invego 5-летнюю строительную гарантию. Гарантия распространяется на всё, что касается строительства и внутренней отделки: от систем вентиляции и отопительных приборов до паркета или смесителей. Цель Invego при предоставлении 5-летней гарантии — уменьшить страхи, которые невольно сопровождают такое важное решение, как покупка жилья, а также в долгосрочной перспективе обеспечить каждому покупателю душевное спокойствие и большее чувство уверенности.
Invego имеет более чем десятилетний опыт работы и является одним из ведущих предприятий развития недвижимости в Эстонии, у которого сейчас находятся в работе около 30 проектов развития в трёх странах. За последние годы предприятие построило в Таллинне и его окрестностях дома более чем для 1300 семей, а также более 50 000 квадратных метров бизнес-площадей. В Эстонии к числу наиболее крупных проектов развития Invego последних лет относятся недавно завершённое строительство районов Тискреоя и Табасалу Коду, а также жилые районы Луккаранна, Уус-Ярвекюла и Кейла Паргикодуд, строительство которых ещё ведётся. В столице Латвии предприятие сейчас занимается развитием жилых кварталов Vitolu Parks, Parka Kvartals и Skanstes Rezidences, а также состоящего из рядных домов жилого района Vide Adaži, расположенного в пригороде Риги. Летом у Invego стартовал в южной Португалии проект развития района вил Silves Hills, площадь которого составляет 65 гектаров.