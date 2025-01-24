Invego предлагает покупателям жилья финансовую поддержку – по 5000 € на каждого ребёнка

Руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи сказал, что инициатива оказывать финансовую поддержку покупателям жилья стала следствием озвученного недавно печального антирекорда рождаемости. „Отрицательный прирост и старение населения – это серьёзные проблемы, которым необходимо найти решения. Мы хотим поддерживать тех, кто, воспитывая своих детей, вносит вклад в будущее Эстонии“, – сказал Вяхи, поясняя цели проекта в более широком смысле. Предлагаемая Invego финансовая поддержка предоставляется покупателям в зависимости от количества детей в семье. Предложение действует при покупке нового жилья в любом из этих районов: Tискреоя, Лукккаранна, Уус-Ярвекюла и Кейла Паргикодуд .

„Чем больше детей подрастает в семье, тем больше у семьи повседневные расходы, к тому же, большим семьям нужен просторный дом. Предоставляя поддержку, мы помогаем семьям с детьми легче найти себе более подходящий дом“, – сказал Вяхи и добавил, что во всех четырёх проектах развития покупателей ждут 4-5-комнатные квартиры. Все квартиры просторные, с функциональной планировкой, к тому же, в большинстве есть большие балконы или террасы, а в районе Уус-Ярвекюла, который состоит исключительно из рядных домов, в распоряжении каждой семьи будут два этажа. „В настоящем хорошем доме всегда приятно проводить время с семьёй, но у каждого должно быть место, где он при желании может побыть один, чтобы почитать, уделить время учёбе или просто отдохнуть“, – пояснил Вяхи.

Продуманность и внимание к детям

Жилые районы, которые строит Invego, известны как полноценная жилая среда, предлагающая отличные возможности для активного образа жизни, где особое внимание уделяется потребностям семей с детьми. Вокруг домов проложены удобные велопешеходные дорожки, обустроены зелёные зоны, детские и спортивные площадки, а в самих домах есть лифты, чтобы было легче обращаться с велосипедами, колясками и тяжёлыми сумками.