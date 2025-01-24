Плати больше или расторгни договор! Telia начинает автоматически переводить клиентов на более дорогие пакеты мобильной связи(21)
Вдобавок к тому, что телекоммуникационная компания Telia решила под маркой рекламной кампании перевести своих клиентов на более дороги пакеты домашнего интернета, согласно поступившей сегодня информации, люди получили также уведомления о том, что их переводят на новые и гораздо более дорогие пакеты мобильной связи.
Согласно поступившей изданию Forte от одного клиента Telia информации, он получил письмо от компании, в котором говорится, что его нынешний пакет мобильной связи просто заменяется на „более современный пакет услуг мобильной связи“. К сожалению: вместе с этим компания также сообщила, что если его нынешний разговорный пакет Mobiilne elu с неограниченным объемом данных стоил 35,587 евро в месяц, то новая ежемесячная плата составит 40,98 евро.