ЧП и криминал
23.01.2025, 14:35

Завершилось расследование гибели человека в контейнере для бумаги. Привлекут ли кого-то к ответственности?

 
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное.
ФОТО: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia

27 ноября 2024 года в мусорном контейнере для бумаги и картона у торгового центра Eeden в Тарту обнаружили тело молодого мужчины. Прокуратура, расследовав обстоятельства случившегося, поставила в деле точку.

„Мы получили акт судебно-медицинский экспертизы. Эксперт установил, что характер опасных для жизни травм, полученных потерпевшим, говорят о том, что они могли быть причинены макулатурным прессом. Все остальные доказательства, собранные в ходе расследования, также указывают на то, что это был несчастный случай. Нет никаких оснований подозревать кого-либо в причинении смерти потерпевшему“, — сказала Delfi прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кюлли Сакс.

По словам прокурора, пресс-контейнер для макулатуры довольно большой, человек без труда может в нем спрятаться так, что его никто не увидит. „Поэтому нет оснований подозревать кого-либо в совершении преступления по неосторожности, и уголовное производство будет прекращено“, — сказала Сакс.

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