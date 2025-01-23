23.01.2025, 14:35
Завершилось расследование гибели человека в контейнере для бумаги. Привлекут ли кого-то к ответственности?
ФОТО: | Delfi Meedia
27 ноября 2024 года в мусорном контейнере для бумаги и картона у торгового центра Eeden в Тарту обнаружили тело молодого мужчины. Прокуратура, расследовав обстоятельства случившегося, поставила в деле точку.
„Мы получили акт судебно-медицинский экспертизы. Эксперт установил, что характер опасных для жизни травм, полученных потерпевшим, говорят о том, что они могли быть причинены макулатурным прессом. Все остальные доказательства, собранные в ходе расследования, также указывают на то, что это был несчастный случай. Нет никаких оснований подозревать кого-либо в причинении смерти потерпевшему“, — сказала Delfi прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кюлли Сакс.
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