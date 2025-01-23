Из-за ремонта железной дороги Таллинн-Нарва поезда на пару лет частично заменят автобусы

Протяженность участка железной дороги Тапа-Нарва составляет 132 км. В настоящее время поезда могут развивать на нем скорость от 120 до 135 км/ч. После спрямления трассы, ремонта путей на некоторых участках и электрификации железной дороги скорость движения можно будет увеличить до 160 км/ч.

„Электропоезда разгоняются намного быстрее дизельных. Это позволит сократить время в пути, а скорость движения поездов станет значительно быстрее в плане конкурирования с автомобильным транспортом“, - сказал технический директор Eesti Raudtee Арво Смилтиньш.

В настоящее время завершаются тендеры на строительство и работы должны начаться уже весной 2025 года.

Напомним, что с 6 января унифицировано расписание движения пассажирских поездов Эстонии, Латвии и Литвы: это позволит сделать поездки между тремя столицами более комфортными. Поезда между Таллинном, Тарту, Ригой и Вильнюсом будут курсировать один раз в день в каждом направлении, с пересадками в Валга и Риге. На начальном этапе билеты можно приобрести на порталах операторов, через приложение, в билетных автоматах или у кондукторов в поездах. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

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