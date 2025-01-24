Как сэкономить до 1000 евро в год?

По данным издания Natural Society, на изготовление одной 0,5-литровой пластиковой бутылки тратится столько же энергии, сколько на производство 1000 литров водопроводной воды. Исследующая пищевое производство некоммерческая организация Food Print установила, что для изготовления одной пластиковой бутылки требуется примерно 5,3 литра воды. Производство 1 литра водопроводной воды выделяет на 173 грамма меньше CO2 по сравнению с таким же объемом бутилированной воды. Кроме того, на производство одной пластиковой бутылки уходит около 0,25 литра нефти. Поэтому использование питьевой воды из крана или многоразовых бутылок – один из самых простых способов сократить свой экологический след.

Помимо высокой цены, употребление бутилированной воды также оказывает огромное воздействие на окружающую среду. Каждый кубический метр бутилированной воды – это в среднем 2000 пластиковых бутылок. Почти 90% цены бутилированной воды связано с производством, транспортировкой и рекламой пластиковой бутылки, а не с качеством самой воды. Каждый раз, покупая бутилированную воду, вы поддерживаете производство пластика.

Руководитель по качеству воды AS Tallinna Vesi Кристийна Соовик подчеркнула, что чистая вода – самый полезный напиток. „Хотя очистка воды и ее доставка потребителям тоже стоят денег, использование водопроводной воды обходится в разы дешевле, чем покупка напитков в упаковке. Отказ от покупки бутылок с водой – простой способ ежедневной экономии“, - отметила она.

Если учесть, что литр бутилированной воды стоит около 1 евро, рекомендованное количество воды обойдется одному человеку примерно в 800–1000 евро в год. Если добавить сюда другие покупаемые в магазине напитки, такие как соки и лимонады, траты существенно возрастают.

Чистая питьевая вода столь же важна для здоровья, как движение, свежий воздух, сбалансированное питание и полноценный сон. Согласно недавно опубликованным национальным рекомендациям Института развития здоровья, взрослой женщине необходимо употреблять в среднем 2 литра жидкости в день, а взрослому мужчине – 2,5 литра.

Два озера воды в год

Хорошая новость заключается в том, что эстонские потребители воды уже более экономны, чем в среднем по Европе. По данным Агентства окружающей среды, в 2023 году для бытовых нужд в Эстонии было использовано 44,17 миллиона кубометров воды, что примерно соответствует общему объему воды в озерах Юлемисте и Пюхаярв.

По статистике Tallinna Vesi, средний житель Эстонии потреблял в 2024 году 95 литров воды в сутки, что значительно меньше, чем в странах Европейского союза, где один человек использует в среднем 144 литра бытовой воды в день.

Что содержит вода?

Как и минеральная вода, водопроводная вода также содержит природные минералы, такие как кальций и магний, поддерживающие здоровье костей и мышц.

В то время как бутилированная вода может долго находиться в цепочке поставок или на полках магазинов, из-за чего в ней могут появляться микропластик и вредные для здоровья соединения, водопроводная вода всегда свежая. „Водопроводная вода, очищенная и поставляемая потребителям компанией Tallinna Vesi, проходит строгий контроль качества, что гарантирует ее чистоту и безопасность. Системы водоснабжения регулярно обслуживают, очищают и модернизируют, чтобы поддерживать неизменно высокое качество питьевой воды“, - объяснила Соовик.

Опрос клиентов Tallinna Vesi показал, что доверие населения к водопроводной воде очень высоко – 89% респондентов заявили, что доверяют воде из-под крана и с удовольствием ее пьют.

Если вы привыкли покупать бутилированную воду в магазине, начните с постепенного перехода на водопроводную воду и предпринимайте небольшие ежедневные шаги в пользу своего здоровья и природы. Чтобы сделать вкус воды приятнее, добавьте в стакан ломтики огурца, дольки лимона или свежие листья мяты. Использование водопроводной воды дома также удобно – вам не придется таскать из магазина тяжелые бутылки и сдавать тару.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить