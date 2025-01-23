Исследование: жители Эстонии считают, что мелкие кредиты выдаются слишком легкомысленно

„Лишь 15% людей считают, что малые кредиты не выдаются слишком легкомысленно, а 29% жителей не могут выразить своё мнение по этому вопросу“, — заявила эксперт по исследованиям Kantar Emor Кайса Эско. 18% жителей Эстонии брали потребительский кредит за последние три года, в основном это были небольшие кредиты или автокредит. При сравнении возрастных групп наибольшая доля получателей потребительских кредитов приходится на возрастную группу 25–34 лет (30% взяли кредиты), но потребительские кредиты также берутся чаще, чем в среднем, среди лиц в возрасте 35–49 лет (24% ). „Согласно результатам исследования, потребительские кредиты в основном берут люди в возрасте 25–49 лет и представители других национальностей, а не эстонцы“, — заключил Эско.

По словам Кайсы Эско, для поставщиков потребительских кредитов наиболее важными факторами являются хорошие условия кредитования и надёжность. „С другой стороны, определённое значение также придаётся быстрому и простому процессу выдачи кредита, важность которого, вероятно, варьируется в зависимости от ситуации — нужен ли кредит быстро и легко или на хороших условиях“. „Часто эти качества не идут рука об руку“, — добавила она. Результаты также показывают, что жители Эстонии предпочитают надёжных, безопасных и известных поставщиков услуг.

Среди тех, кто брал потребительские кредиты за последние три года, наиболее часто для получения потребительских кредитов используется Swedbank. Среди специализированных поставщиков услуг наиболее популярным местом для оформления потребительского кредита является Inbank.

Исследование потребительских кредитных продуктов и поставщиков в Эстонии отображает отношение жителей Эстонии к потребительским кредитам, а также осведомлённость, удобство использования и имидж поставщиков услуг, работающих в Эстонии. Опрос проводился с 5 по 12 декабря 2024 года, в нем приняли участие 1155 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.

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