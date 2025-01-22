Чемпион мира по рапиду заявил о нежелании выступать в России. „Я просто хочу заниматься любимым делом“

Ранее 18-летний чемпион мира по рапиду Володар Мурзин заявил, что отказывается участвовать в турнирах в России из-за конфликта с Федерацией шахмат России (ФШР). Спортсмен несколько раз критиковал ФШР за отсутствие поддержки и несправедливое отношение к шахматистам. В интервью ChessMaster Мурзин отметил:

„Я не буду в российских турнирах играть чисто принципиально. Готов ли я сменить федерацию? Пока у меня есть спонсор, я не планирую менять федерацию. Меня звали в Америку учиться, но я не хочу учиться, хочу шахматистом стать, чемпионом мира“.

В ответ на эти слова бывший министр спорта Павел Колобков заявил, что Мурзин якобы готов сменить страну ради финансовой выгоды. Мурзин возмутился такими обвинениями, назвав их абсурдными, и подчеркнул, что не получает поддержки от ФШР, а финансируется Центром спортивной подготовки Министерства спорта.

В интервью Sports.ru шахматист раскритиковал ФШР и российских чиновников за пренебрежение к атлетам, добавив, что такая ситуация только укрепляет его нежелание выступать в России.

„Я не знаю, откуда Павел Колобков взял, что я „готов продаться в другую страну. И нет у меня никакого цинизма, я просто хочу заниматься любимым делом. Но не хочу иметь отношения к руководству ФШР, которое поддерживает только „своих детей и спортсменов“, а на остальных им попросту наплевать. Поэтому в регионах шахматы загибаются. Мне же попросту повезло, что я встретил хороших людей и состоялся как шахматист. Но у многих других детей, к сожалению, такой возможности нет. После таких заявлений у меня нет никакого желания играть в России, потому что все российские соревнования проходят под флагом ФШР. И никакого сотрудничества с нынешним руководством ФШР я иметь не буду“, – сказал Мурзин.

18-летний гроссмейстер Володар Мурзин, ставший чемпионом мира по рапиду в декабре 2024 года на турнире в Нью-Йорке, получил звание гроссмейстера в 2022 году. В текущем рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он занимает 69-е место.