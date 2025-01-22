„Сделать работу более эффективной“. LHV сократил по Эстонии 44 человека

„Процесс коллективного сокращения был таким, что в первом извещении о сокращении значилось 60 человек, затем последовали переговоры, и в окончательное число сокращаемых составило 44“, - пояснил советник по коммуникации Кассы по безработице Лаури Кооль.

LHV Pank сообщил о сокращении штата в декабре, назвав причиной экономию затрат. „Поиск эффективности — часть ежедневной работы во всем предприятии, на протяжении многих лет мы придавали большое значение развитию технологий и автоматизации труда и в результате пришли к ситауции: нашли такие виды работ, которые можно выполнять более эффективно“, - сказала Кадри Кийсел, председатель правления LHV Pank.

К сегодняшнему дню проведены переговоры с сотрудниками и вручены уведомления о сокращении. В итоге коллективное сокращение затронуло 44 человека.

„В дальнейшем мы хотим развивать банк LHV за счет развития систем, а не за счет увеличения числа работников. Мы должны находить места для повышения эффективности во всех областях“, - отметила Кийсел.

„Мы стремимся сосредоточить внимание на главном, работать эффективнее и умнее, чтобы не допустить послаблений ни в общих целях, ни в повседневном качестве“, - добавила руководитель LHV Pank.

Прошлый год сложился для LHV Group сравнительно удачно, за первые девять месяцев получена прибыль в размере 114 миллионов евро (+5% по сравнению с предыдущим годом). Результаты оказались лучше, чем прогнозировалось в начале 2024 года, и в начале октября финансовый план был обновлен. Если по первоначальному плану чистая прибыль группы в прошлом году должна была составить 120 миллионов евро, то по пересмотренному плану прибыль должна составить 150 миллионов евро. Основная часть прибыли будет получена от банка LHV.

LHV Group – крупнейший отечественный финансовый концерн и поставщик капитала в Эстонии. Основными дочерними предприятиями LHV Group являются LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus и LHV Bank Limited. В предприятиях концерна работает более 1200 человек.

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