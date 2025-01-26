Новости Эстонии
26.01.2025, 17:37

ОПРОС | Оптимальная продолжительность урока: 45 или 75 минут?

 
Школа. Иллюстративный снимок
Школа. Иллюстративный снимок
ФОТО: pixabay.com

В гимназиях Эстонии уроки сейчас длятся около 75 минут. Всё больше школ считают, что увеличение продолжительности занятий может быть полезным и для младших классов по сравнению с привычными 45-минутными уроками.

По данным Министерства образования и науки, главное преимущество продолжительных уроков заключается в том, что они позволяют под мудрым руководством учителя развивать способность концентрироваться и глубже вникать в материал, что крайне важно в современную цифровую эпоху.

Продолжительные уроки практикуются в Таллинне, например, в гимназии Пельгулинна, Таллиннской художественной гимназии и гимназии Куристику.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии