26.01.2025, 17:37
ОПРОС | Оптимальная продолжительность урока: 45 или 75 минут?
ФОТО: pixabay.com
В гимназиях Эстонии уроки сейчас длятся около 75 минут. Всё больше школ считают, что увеличение продолжительности занятий может быть полезным и для младших классов по сравнению с привычными 45-минутными уроками.
По данным Министерства образования и науки, главное преимущество продолжительных уроков заключается в том, что они позволяют под мудрым руководством учителя развивать способность концентрироваться и глубже вникать в материал, что крайне важно в современную цифровую эпоху.
Продолжительные уроки практикуются в Таллинне, например, в гимназии Пельгулинна, Таллиннской художественной гимназии и гимназии Куристику.