Началась продажа билетов на этап Кубка мира по лыжным гонкам, который состоится на Певческом поле в Таллинне

Организатор соревнований Вахур Леэметс с теплотой вспоминает прошлый этап Кубка мира и отмечает успешность его проведения в центре города: „Хорошее транспортное сообщение и вечернее время привлекли 4500 зрителей к трассе. Теперь мы готовы разместить почти 8000 человек на склонах и лестницах Певческого поля. Особенно впечатляла громкая поддержка эстонских зрителей, которую великолепно усиливала арка сцены. Атмосфера была настолько мощной, что приятно продолжать с ней проведение нового этапа“.

Директор по лыжным гонкам FIS Михаил Ламплот также отметил высокий уровень этапа в Таллинне. „В мире лыжных гонок проводится много соревнований, но в Таллинне эстонцы показали, как можно сделать спринтерский этап настоящим массовым событием“, — сказал он Вахуру Леэметсу. В этом году заявка на этап получила положительный отклик благодаря инновационному подходу.

Трасса этапа Кубка мира 2025 года будет немного изменена, сохраняя свою техническую сложность. „С удлинением финишной прямой борьба за победу станет еще более захватывающей. Круг длиной 750 метров будет проходиться дважды, с двумя крутыми подъемами от арки сцены в сторону памятника Густаву Эрнесаксу“, — объясняет Леэметс. По его словам, для лыжников это будет интенсивная спринтерская дистанция, на которой мужчины преодолеют трассу за 2 минуты 15 секунд, а женщины — за 2 минуты 30 секунд.

„Мы планируем не менее шестичасового лыжного праздника, в рамках которого зрителей будет поддерживать концерт между соревнованиями“, — добавляет Леэметс. „Событие можно будет увидеть в прямом эфире на ERR, а трансляции через Eurosport достигнут миллионов зрителей по всему миру“.

Точный состав участников от Эстонии станет известен в середине марта, сообщает исполнительный директор Эстонской лыжной федерации Кристьян Колл. Он уточнил, что место на этапе гарантировано, если спортсмен войдет в 50 лучших на текущем этапе Кубка мира или продемонстрирует результаты в спринте с FIS очками менее 100 или один удачный спринт с результатом ниже 90 очков.