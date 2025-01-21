Новое представительство Veho в Вяо сократит выбросы CO2 компании на 115 тонн

Руководитель отдела развития недвижимости и устойчивого развития компании по продажам и обслуживанию Mercedes-Benz Veho AS Тарви Хирв сообщил, что новое здание дилерского центра коммерческих автомобилей оснащено как солнечной электростанцией, так и работающей на ее энергии геотермальной системой отопления. „Мы хотим быть максимально энергонезависимыми и экологически устойчивыми. Новое умное представительство построено по принципу, согласно которому здание будет максимально покрывать свои собственные потребности в энергии“, — пояснил Хирв.

„Недостающую энергию, в дополнение к энергии, производимой установленной на крыше здания солнечной электростанции мощностью 100 кВт, мы сможем закупать из сети, и это будет энергия, на 100% произведенная из возобновляемых источников“, — пояснил Хирв.

Новое здание отапливается и охлаждается с помощью геотермального теплового насоса. В периоды пиковой нагрузки при необходимости можно использовать дополнительный электрокотел, питание которого осуществляется от солнечных панелей. На территории представительства имеется 33 скважины для сбора геотермальной энергии, глубина которых достигает 120 метров. Общая длина скважин составляет 3960 метров.

„Переезд в новый дом сократит средний объем выбросов углекислого газа нашей прежней системы отопления представительства грузовиков и коммерческого транспорта примерно на 115 тонн. Это чрезвычайно важный шаг вперед“, — подчеркнул Тарви Хирв. Все технологии в новом автосалоне коммерческого транспорта подключены к единой системе управления, что позволяет оптимизировать энергопотребление здания.

„Для Veho важно, чтобы мы могли ответственно использовать необходимую нам энергию, поэтому мы постарались учесть аспекты устойчивого развития при проектировании и строительстве здания, где это возможно и экономически целесообразно“, — добавил Хирв. В новом офисе также будет внедрена система утилизации отходов, которая создаст лучшие возможности для раздельного сбора.