Новое представительство Veho в Вяо сократит выбросы CO2 компании на 115 тонн
В бизнес-парке Тоома открылся новый энергонезависимый и экологически чистый дилерский центр коммерческих автомобилей Veho Väo. Интеллектуальные энергетические решения позволят сократить выбросы углекислого газа компании на 115 тонн, а не менее 60% отходов, образующихся в представительстве, будут направлены на вторичную переработку.
Руководитель отдела развития недвижимости и устойчивого развития компании по продажам и обслуживанию Mercedes-Benz Veho AS Тарви Хирв сообщил, что новое здание дилерского центра коммерческих автомобилей оснащено как солнечной электростанцией, так и работающей на ее энергии геотермальной системой отопления. „Мы хотим быть максимально энергонезависимыми и экологически устойчивыми. Новое умное представительство построено по принципу, согласно которому здание будет максимально покрывать свои собственные потребности в энергии“, — пояснил Хирв.
„Недостающую энергию, в дополнение к энергии, производимой установленной на крыше здания солнечной электростанции мощностью 100 кВт, мы сможем закупать из сети, и это будет энергия, на 100% произведенная из возобновляемых источников“, — пояснил Хирв.
Новое здание отапливается и охлаждается с помощью геотермального теплового насоса. В периоды пиковой нагрузки при необходимости можно использовать дополнительный электрокотел, питание которого осуществляется от солнечных панелей. На территории представительства имеется 33 скважины для сбора геотермальной энергии, глубина которых достигает 120 метров. Общая длина скважин составляет 3960 метров.
„Переезд в новый дом сократит средний объем выбросов углекислого газа нашей прежней системы отопления представительства грузовиков и коммерческого транспорта примерно на 115 тонн. Это чрезвычайно важный шаг вперед“, — подчеркнул Тарви Хирв. Все технологии в новом автосалоне коммерческого транспорта подключены к единой системе управления, что позволяет оптимизировать энергопотребление здания.
„Для Veho важно, чтобы мы могли ответственно использовать необходимую нам энергию, поэтому мы постарались учесть аспекты устойчивого развития при проектировании и строительстве здания, где это возможно и экономически целесообразно“, — добавил Хирв. В новом офисе также будет внедрена система утилизации отходов, которая создаст лучшие возможности для раздельного сбора.
„Цель Veho — перерабатывать не менее 60% отходов, образующихся в наших дилерских центрах“, — сказал Хирв. Для этого на всех точках образования отходов создан сортировочный пункт, откуда раздельно собранные отходы затем будут поступать в мусороперерабатывающее депо Veho, для которого рядом с новым представительством построено отдельное здание. Мусорные баки делятся на контейнеры для картона и бумаги, металла, биоотходов, упаковки, стекла, опасных отходов и смешанных бытовых отходов. Отходы, рассортированные по отдельным контейнерам, будут перерабатываться на станции переработки отходов при помощи партнеров Veho.
Veho AS объединяет сеть своих представительств в Таллинне, Тарту и Пярну, тем самым делая услуги по продаже и обслуживанию более качественными и комплексными для клиентов, а также укрепляя направление бизнеса коммерческих транспортных средств. Новый дилерский центр коммерческих автомобилей Veho Väo будет продавать и обслуживать грузовики, автобусы и фургоны.
В сотрудничестве с Kaamos Kinnisvara AS компания Veho Eesti также построит новый центр по продаже и обслуживанию легковых автомобилей Mercedes-Benz, строительство которого будет завершено к концу 2025 года. Новый дилерский центр будет располагаться в Пеэтри, на Тартуском шоссе, и туда же переедут все дилерские центры Veho, работающие в Таллинне и Харьюмаа: Veho Järve, центр подержанных автомобилей Veho Ülemiste и кузовной и покрасочный цех Veho Tänassilma. Сумма инвестиций составляет 20 миллионов евро. Новый центр продаж и обслуживания легковых автомобилей станет первым в странах Балтии автоцентром, работающим по новой концепции Mercedes-Benz, а также – крупнейшим автоцентром в Эстонии.
Veho AS — авторизованная компания по продажам и обслуживанию автомобилей марки Mercedes-Benz в Эстонии. Veho — финская автомобильная компания, работающая помимо финского рынка также в Швеции и всех странах Балтии.