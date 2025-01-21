Пропавшая в субботу 14-летняя девушка нашлась

Отмечалось, что в последний раз ее видели дома в Пылва в субботу, затем она ушла неизвестном направлении. Девушка должна была вернуться на следующий день, 19 января в учебный центр Эмайыэ (Марьямааская образовательная коллегия), но туда она не явилась.

По данным полиции, она могла находиться в Валга, но не исключались и другие регионы.

Полиция просила всех, кто видел пропавшую или знает что-либо о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

Поздно вечером того же дня, 21 января, от полиции поступило сообщение о том, что местоположение девочки установлено и ее отправят обратно в учебное учреждение.

Что делать, если вы увидели пропавшего человека?

Убедитесь, что это действительно пропавший человек. Сравните приметы: внешность, одежду, особые признаки (шрамы, татуировки и т. д.). Если у вас есть доступ к ориентировке или фотографии, внимательно сопоставьте.

Сразу сообщите об обнаружении, позвонив в полицию.

Предоставьте полиции максимум информации. (Описание: как человек выглядит, во что одет. Место: точный адрес или ориентиры. Действия: что он делал, в какую сторону двигался).

От ваших действий может зависеть судьба человека. Действуйте спокойно и ответственно, предоставляя полиции и спасателям всю необходимую информацию.