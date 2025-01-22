Директором Таллиннской основной школы „Пыхьятяхе“ стал Владислав Лушин

Вице-мэр Алексей Яшин отметил значимость открытия школы. „Стремительное развитие Пыхья-Таллинна требует того, чтобы мы могли обеспечить юным жителям района возможность получать качественное образование в школах, расположенных поблизости от их домов. Открытие основной школы „Пыхьятяхе“ является важным шагом в этом направлении. Приветствуем назначение Владислава Лушина на пост директора. Его профессионализм и обширный опыт в сфере образования гарантируют, что новая школа станет не только надежной опорой для учеников, но и важным центром развития и вдохновения для всего местного сообщества“, – сказал Яшин.

В ноябре 2024 года Таллиннский департамент образования объявил открытый конкурс на должность директора школы, в результате которого был выбран Владислав Лушин, имеющий многолетний и разносторонний опыт в сфере образования. Ранее Лушин руководил школой Лауласмаа и занимал различные должности в сферах образования и коммуникации, в том числе был преподавателем и руководителем по коммуникации и развитию в Таллиннской Махтраской основной школе, а также руководителем по коммуникации программы Noored Kooli.

Говоря о своем видении развития школы, Владислав Лушин отметил, что хочет создать школу, где дети готовятся стать гражданами завтрашнего мира. „Я верю, что мир будущего нуждается в креативных и критически мыслящих людях, способных к сотрудничеству. Эти ключевые навыки станут основами нашей учебной программы. Чтобы каждый ученик мог соотносить предметные знания с повседневной жизнью, мы будем регулярно выделять время на постановку целей обучения и сделаем учебный процесс более актуальным через практические задания“, – сказал Лушин.

Таллиннская основная школа „Пыхьятяхе“ откроется 1 сентября 2025 года по адресу Карьямаа, 18 и примет до 648 учеников. Здание, ранее использовавшееся для образовательных целей и коммерческой деятельности, реконструируется в современные учебные классы. На эти цели из городского бюджета выделено 11,3 миллиона евро.