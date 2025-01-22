Полицейская собака выслеживала нарушителя и напала на случайного прохожего. PPA не понимает, почему это произошло

Вчера около 17:00 мужчина с признаками опьянения спровоцировал на своей машине аварию на улице Сыле и скрылся. Для его поимки, помимо прочего, на место происшествия были вызваны служебная собака и кинолог. На улице Пухангу собака напала на 47-летнего мужчину, который не имел никакого отношения к аварии.