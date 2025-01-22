22.01.2025, 07:00
Полицейская собака выслеживала нарушителя и напала на случайного прохожего. PPA не понимает, почему это произошло(35)
нарушитель до сих пор в бегах
ФОТО: | Delfi Meedia
Полицейская собака, укусившая вчера мужчину в Пыхья-Таллинне, продолжит службу, но в то же время полиция выяснит, почему это произошло. При этом водитель, которого преследовало животное, до сих пор в бегах.
Вчера около 17:00 мужчина с признаками опьянения спровоцировал на своей машине аварию на улице Сыле и скрылся. Для его поимки, помимо прочего, на место происшествия были вызваны служебная собака и кинолог. На улице Пухангу собака напала на 47-летнего мужчину, который не имел никакого отношения к аварии.
Ничто не указывало на то, что собака может повести себя подобным образом.
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