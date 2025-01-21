Депутат Рийгикогу Калле Грюнталь назвал Эстонию банановой республикой.

В понедельник, 20 января, депутаты Центристской фракции резко выступили против спикера Рийгикогу Лаури Хуссара (Eesti 200). Поводом стал инцидент, произошедший 15 января на инфочасе, когда премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) тихо произнес: „Всё же тяжело быть дураком“, заканчивая ответ на вопрос депутата Анастасии Коваленко-Кылварт (Центристская партия).