21.01.2025, 17:47
Депутат Рийгикогу Калле Грюнталь назвал Эстонию банановой республикой(20)
ФОТО: | Delfi Meedia
Внефракционный депутат Рийгикогу Калле Грюнталь поддержал депутатов Центристской фракции, которые в понедельник, воспользовавшись правом задать спикеру процедурный вопрос, накинулись на него с критикой из-за слов премьер-министра Кристена Михала.
В понедельник, 20 января, депутаты Центристской фракции резко выступили против спикера Рийгикогу Лаури Хуссара (Eesti 200). Поводом стал инцидент, произошедший 15 января на инфочасе, когда премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) тихо произнес: „Всё же тяжело быть дураком“, заканчивая ответ на вопрос депутата Анастасии Коваленко-Кылварт (Центристская партия).
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