Новости Эстонии
21.01.2025, 17:47

Депутат Рийгикогу Калле Грюнталь назвал Эстонию банановой республикой

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Депутат Рийгикогу Калле Грюнталь назвал Эстонию банановой республикой.
Депутат Рийгикогу Калле Грюнталь назвал Эстонию банановой республикой.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Внефракционный депутат Рийгикогу Калле Грюнталь поддержал депутатов Центристской фракции, которые в понедельник, воспользовавшись правом задать спикеру процедурный вопрос, накинулись на него с критикой из-за слов премьер-министра Кристена Михала.

В понедельник, 20 января, депутаты Центристской фракции резко выступили против спикера Рийгикогу Лаури Хуссара (Eesti 200). Поводом стал инцидент, произошедший 15 января на инфочасе, когда премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) тихо произнес: „Всё же тяжело быть дураком“, заканчивая ответ на вопрос депутата Анастасии Коваленко-Кылварт (Центристская партия).

В начале заседания депутаты воспользовались правом задать процедурные вопросы перед обсуждением повестки дня. В частности, центристы интересовались:

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