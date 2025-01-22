Elisa примет на работу около сотни экспертов и менеджеров по программному обеспечению и искусственному интеллекту в Финляндии и Эстонии
Укрепляя свою позицию в качестве международного поставщика цифровых услуг, Elisa примет на работу около сотни экспертов и менеджеров по программному обеспечению и искусственному интеллекту в своих основных странах деятельности – Финляндии и Эстонии.
Elisa – международная компания цифровых коммуникаций, в которой важность разработки программного обеспечения возрастает по мере автоматизации мобильных и интернет-сетей и обслуживания, а также расширения использования искусственного интеллекта в различных сферах деятельности. Особенно высок спрос на экспертов по программному обеспечению, которых интересует более широкий контекст – понимание того, как создание и внедрение программного кода влияет на жизнь клиента и коммерческую деятельность предприятия в целом.
„Разработка программного обеспечения приобретает все большее значение наряду с традиционными инженерными навыками. Одновременно с этим расширяется использование искусственного интеллекта, что создает дополнительные преимущества как для сотрудников, так и для клиентов Elisa. Поэтому мы намерены в течение ближайших 12 месяцев принять на работу около сотни экспертов и менеджеров по программному обеспечению и искусственному интеллекту в Финляндии и Эстонии“, заявил Сами Комулайнен, руководитель технологического подразделения концерна Elisa.
Спрос на знания в области искусственного интеллекта
В начале года на рынке труда наблюдается оживление – люди подают больше заявлений о приеме на работу. Elisa обращает внимание работодателей и соискателей на то, что сейчас особенно высок спрос на разработчиков и менеджеров, знакомых с современными системами программного обеспечения и искусственного интеллекта.
„Востребованы люди с техническими знаниями, которые также понимают и интересуются бизнесом, то есть для них важен конечный результат и последствия создания программного кода. Для Elisa это первостепенно, поскольку наше программное обеспечение оказывает непосредственное влияние на коммерческую деятельность и повседневную жизнь наших клиентов – будь то автоматизация сетей или оптимизация приложений для различных сервисов и обслуживания клиентов с помощью искусственного интеллекта“, пояснил Тоомас Полли, вице-президент и менеджер по цифровым услугам. „В Elisa ИТ-персонал может рассчитывать на современную культуру труда, где в рамках стратегических целей менеджеры и сотрудники имеют свободу в принятии решений о своей работе, в то же время беря на себя ответственность за достижение результатов“.
Больше синергии между Эстонией и Финляндией
Новые специалисты будут работать в Финляндии и Эстонии. При этом сотрудничество между двумя странами будет укрепляться и будет заложена основа для еще более международно перспективных разработок программного обеспечения.
„С помощью рекрутинга мы развиваем сильную в международном масштабе команду разработчиков программного обеспечения и их компетенции. Elisa уже обладает значительным опытом внедрения искусственного интеллекта в свои сети и различные разрабатываемые приложения, таких как Elisa Viihde и Elisa Elamus. Теперь наши возможности по охвату всего цикла разработки, от планирования до развертывания, станут еще шире“, добавил Полли.