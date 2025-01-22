Elisa примет на работу около сотни экспертов и менеджеров по программному обеспечению и искусственному интеллекту в Финляндии и Эстонии

Elisa – международная компания цифровых коммуникаций, в которой важность разработки программного обеспечения возрастает по мере автоматизации мобильных и интернет-сетей и обслуживания, а также расширения использования искусственного интеллекта в различных сферах деятельности. Особенно высок спрос на экспертов по программному обеспечению, которых интересует более широкий контекст – понимание того, как создание и внедрение программного кода влияет на жизнь клиента и коммерческую деятельность предприятия в целом.

„Разработка программного обеспечения приобретает все большее значение наряду с традиционными инженерными навыками. Одновременно с этим расширяется использование искусственного интеллекта, что создает дополнительные преимущества как для сотрудников, так и для клиентов Elisa. Поэтому мы намерены в течение ближайших 12 месяцев принять на работу около сотни экспертов и менеджеров по программному обеспечению и искусственному интеллекту в Финляндии и Эстонии“, заявил Сами Комулайнен, руководитель технологического подразделения концерна Elisa.

Спрос на знания в области искусственного интеллекта

В начале года на рынке труда наблюдается оживление – люди подают больше заявлений о приеме на работу. Elisa обращает внимание работодателей и соискателей на то, что сейчас особенно высок спрос на разработчиков и менеджеров, знакомых с современными системами программного обеспечения и искусственного интеллекта.