Мужчина, укравший две бутылки водки, разбил рукой стекло в двери магазина

В воскресенье в Таллинне сотрудники магазина вызвали патрульных охранников G4S и сообщили центру управления, что один мужчина пошел в направлении парковки, где его ждал другой мужчина. Когда работники попытались остановить мужчину, он ударил рукой по промежуточной двери и дверное стекло разбилось. По словам прибывших на место происшествия патрульных, мужчина в возрасте около 30 лет украл две бутылки водки.

В тот же день были зафиксированы еще два происшествия, связанные с алкоголем. В одном случае охранник задержал мужчину, который не заплатил за алкоголь 21 евро и 50 центов. В другом случае была предпринята попытка кражи алкоголя на сумму 24 евро. Работник магазина закрыл дверь дистанционно, однако мужчина силой открыл ее. С помощью полиции вора удалось поймать, товар вернули магазину в неизменном виде.

В Выру патруль G4S, отреагировавший на сигнал паники, задержал мужчину, который во время, когда продажа алкоголя уже была запрещена, взял две банки с алкогольными напитками и употребил один из этих напитков.

Самая крупная за прошлую неделю попытка кражи была предпринята в пятницу в Таллинне. Патрули, отреагировавшие на сигнал паники, задержали на месте происшествия злоумышленника, пытавшегося украсть товар – как продукты питания, так и хозтовары – на сумму 428 евро и 24 цента. На место происшествия вызвали полицию, нарушителя передали стражам порядка. Товар вернули магазину в неизменном виде, ущерб торговому предприятию нанесен не был.