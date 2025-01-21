Крупное мясоперерабатывающее предприятие объявлено банкротом, долги исчисляются миллионами

Проблемы компании, принадлежащей известному предпринимателю Вячеславу Леэдо, достигли кульминации в ноябре прошлого года, когда фирма сама подала заявление о банкротстве. Этому предшествовало резкое ухудшение со стороны компании выполнения программы санации — только налоговый долг предприятия перед государством вырос до 1,40 миллионов евро, фирма также не смогла выполнить свои обязательства, предусмотренные программой санации.

„Мы платим по мере наших возможностей“, — признал Леэдо в газете Äripäev еще летом прошлого года, но этого оказалось недостаточно. К процедуре санации был привлечен 31 кредитор с требованиями на общую сумму 6,27 миллиона евро.

Еще осенью 2024 года фирма пыталась спасти ситуацию, произведя изменения в руководстве, когда у руля предприятия встал многолетний финансовый директор Андре Сырм. Компания также активно искала инвестора, готового вложить от полумиллиона до миллиона евро, но безрезультатно.

Упадок предприятия наглядно отражается в сокращении рабочих мест. Если начале 2023 года на Saaremaa Lihatööstus работал 141 человек, то в последнем квартале 2024 года, по данным Коммерческого регистра, в фирме осталось только 39 работников.

У кредиторов Saaremaa Lihatööstus теперь есть два месяца, чтобы предъявить свои требования банкротному управляющему. Требования, которые не будут поданы в установленный срок, но будут позже признаны, подлежат удовлетворению в последнюю очередь.

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