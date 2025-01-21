Эстония прекращает участие в соглашении о дорожной безопасности с Россией: что это значит?

Соглашение между министерствами внутренних дел Азербайджана, Российской Федерации, Армении, Таджикистана, Грузии, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, Латвии, Украины, Молдовы и Эстонии о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, подписанное 24 сентября 1993 года, было международным документом, заключенным странами бывшего СССР. Основная цель этого соглашения заключалась в координации усилий для повышения безопасности дорожного движения в государствах-участниках и предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Основными положениями в соглашении были, к примеру, договоренности сторон обмениваться статистикой и аналитической информацией о состоянии безопасности дорожного движения, а также о причинах и условиях, способствующих аварийности. Был предусмотрен обмен законодательными актами и техническими стандартами, связанными с дорожным движением и транспортом, а также проведение совместных мероприятий по улучшению дорожной инфраструктуры, подготовке водителей, организации дорожного движения. В соглашении предусмотрены также обмен опытом и подготовка специалистов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, совместные образовательные программы и семинары. Еще один пункт — это взаимное признание некоторых документов, связанных с транспортными средствами и водителями.

RusDelfi направил запрос в Министерство внутренних дел, чтобы узнать, как выход из соглашения повлияет на жителей Эстонии.

„Мы прекратили все двусторонние соглашения с Россией. Это соглашение было заключено 30 лет назад, и на его основании реального сотрудничества не велось почти 20 лет“, — прокомментировала руководитель отдела Европейского союза и внешних связей Министерства внутренних дел Яана Напа.

Согласно статье 18 договора, любой его участник имеет право выйти из соглашения в течение шести месяцев после письменного уведомления депозитария, каковым является Министерство внутренних дел РФ, о своем желании выйти из соглашения.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс отметил, что Эстония уведомила российскую сторону.

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