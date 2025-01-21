В законопроект по изменению Конституции Эстонии представлено две поправки
До 17.15 понедельника у депутатов Рийгикогу официально было время представить поправки в законопроект о внесении изменений в Конституцию ЭР. Эту возможность использовали 76 парламентариев. Изменение Конституции предполагает лишение граждан России и Беларуси права голосовать на местных выборах.
43 члена Рийгикогу от коалиции, большинство из которых представляют Партию реформ, а также Социал-демократическую партию (СДП) и партию Eesti 200, предложили исключить из законопроекта положение о том, что условия и порядок внесения лиц без гражданства и имеющих право голоса иностранцев в избирательные списки устанавливаются законом.
23 депутата Рийгикогу от оппозиции, в их числе нынешние и бывшие члены партий Isamaa и EKRE, также представили совместную поправку. Они хотят исключить граждан третьих стран и лиц с неопределенным гражданством из числа избирателей, имеющих право голосовать на местных выборов.
Находящийся на рассмотрении Рийгикогу законопроект об изменении Конституции предусматривает предоставление права голоса на местных выборах и лицам с неопределенным гражданством.
Депутаты фракции Центристской партии никаких поправок не представили.
Законопроект нуждается в более сильной поддержке
Напомним, что в ноябре в Рийгикогу прошел первое чтение предложенный коалиционными партиями законопроект, который предоставляет, помимо граждан Эстонии, право голоса на местных выборах также гражданам стран НАТО, Европейского союза и лицам без гражданства.
Для изменения Конституции в срочном порядке необходима поддержка 4/5 состава Рийгикогу, а для блокирования изменения основного закона в срочном порядке достаточно 21 голоса членов Рийгикогу.
За предложение коалиции выступают депутаты коалиционных СДП, Партии реформ и партии Eesti 200. „Предложение социал-демократов добавить в список лиц без гражданства было для Eesti 200 трудным решением“, - сказал председатель Конституционной комиссии Рийгикогу Хендрик Террас (Eesti 200).
Партия EKRE не поддерживает предложение коалиции, так как согласно этой поправке право голоса сохранится и у обладателей так называемый серых паспортов. Лишение права голоса граждан России и Беларуси EKRE поддерживает.
Председатель партии Isamaa сказал в новостной программе „Aktuaalne kaamera“, что так же, как и в случае с гражданами России, у обладателей серого паспорта эстонская государственная идентичность ограничена. Партия Isamaa, однако, пока не заявила конкретно, выступает она за или против конкретного законопроекта.
Центристская партия выступает против изменения закона, обосновывая это тем, что таким образом наказываются вместо агрессора местные жители.
Изменение Конституции будет обсуждаться в Рийгикогу в трех чтениях. На втором чтении будет будет определена окончательная формулировка, второе чтение состоится самое раннее 20 февраля. Между вторым и третьим чтением должно пройти не меньше одного месяца. Решение о том, каким образом будет вносится изменение в Конституцию, будет принято на третьем чтении. Закон вступит в силу через три месяца после его провозглашения.