В законопроект по изменению Конституции Эстонии представлено две поправки

43 члена Рийгикогу от коалиции, большинство из которых представляют Партию реформ, а также Социал-демократическую партию (СДП) и партию Eesti 200, предложили исключить из законопроекта положение о том, что условия и порядок внесения лиц без гражданства и имеющих право голоса иностранцев в избирательные списки устанавливаются законом.

23 депутата Рийгикогу от оппозиции, в их числе нынешние и бывшие члены партий Isamaa и EKRE, также представили совместную поправку. Они хотят исключить граждан третьих стран и лиц с неопределенным гражданством из числа избирателей, имеющих право голосовать на местных выборов.

Находящийся на рассмотрении Рийгикогу законопроект об изменении Конституции предусматривает предоставление права голоса на местных выборах и лицам с неопределенным гражданством.

Депутаты фракции Центристской партии никаких поправок не представили.

Законопроект нуждается в более сильной поддержке

Напомним, что в ноябре в Рийгикогу прошел первое чтение предложенный коалиционными партиями законопроект, который предоставляет, помимо граждан Эстонии, право голоса на местных выборах также гражданам стран НАТО, Европейского союза и лицам без гражданства.

Для изменения Конституции в срочном порядке необходима поддержка 4/5 состава Рийгикогу, а для блокирования изменения основного закона в срочном порядке достаточно 21 голоса членов Рийгикогу.

За предложение коалиции выступают депутаты коалиционных СДП, Партии реформ и партии Eesti 200. „Предложение социал-демократов добавить в список лиц без гражданства было для Eesti 200 трудным решением“, - сказал председатель Конституционной комиссии Рийгикогу Хендрик Террас (Eesti 200).

Партия EKRE не поддерживает предложение коалиции, так как согласно этой поправке право голоса сохранится и у обладателей так называемый серых паспортов. Лишение права голоса граждан России и Беларуси EKRE поддерживает.