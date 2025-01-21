ФОТО | Эстония отправила в Украину мобильный лагерь разминирования

„Учитывая потребность Украины в быстром перемещении в опасные районы, совместно с Союзом спасателей мы предложили идею мобильного модульного лагеря, состоящего из специально спроектированных прицепов и способного разместить команду по разминированию из 44 человек“, — сказал представитель ESDTEV Маргус Геринг.

„Это гибкое и экономически эффективное решение. Кроме того, для перевозки прицепов не требуется специального транспортного средства, поскольку их можно перевозить с помощью уже имеющихся транспортных средств“, — добавил он.

Лагерь разминирования состоит из девяти прицепов, в которых имеется штаб, спальные помещения, умывальная с туалетом и душем, кухня, а также помещения для хранения оборудования и ремонта. Все прицепы снабжены кондиционером и тепловым насосом. Кроме того, городок оснащен устройствами Starlink для пользования интернетом и специальным прицепом для генератора, обеспечивающего работу лагеря в районах без электричества.

Прицепы были изготовлены эстонской компанией Alro Trailers, которая выиграла государственный тендер на сумму 365 000 евро. Транспортировку в Украину осуществляют спасатели-волонтеры.

Руководитель Союза спасателей Пия Каллас сказала, что лагерь разминирования поможет украинским полицейским более эффективно действовать в зонах боевых действий. „Помощь, отправленная эстонцами, даст полицейским возможность размещать крупные отряды саперов непосредственно в кризисных центрах и районах вблизи фронта, экономя время и обеспечивая их мобильность в случае опасности“, — пояснила Каллас.

В Эстонии такого решения в виде мобильной рабочей и жилой среды пока нет. „Поэтому обратная связь от украинцев о функционировании продукта важна, чтобы при необходимости создать аналогичный комплекс в Эстонии“, — добавила Каллас.

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