ЧП и криминал
22.01.2025, 08:45

Печально известный бизнесмен, не разменивавшийся на мелочи, предстал перед судом по обвинению в отмывании денег

 
Марк Элленберг (слева) и его защитник Айвар Пильв направляются в зал суда.
Марк Элленберг (слева) и его защитник Айвар Пильв направляются в зал суда.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Марк Элленберг, известный своим колоритным прошлым, приобрел шикарный дом, а его бывшая спутница жизни Ольга Иванова — новый автомобиль. Ко всему прочему, Элленберг купил два килограмма золота. Как считает прокуратура, он занимался отмыванием денег. Элленберг не признает себя виновным.

„Согласно обвинительному заключению, Элленберг осуществил операции по отмыванию денег с более чем 3,8 миллиона евро, которые были получены в результате предикатного преступления и значительная часть которых оказалась в финансовой системе Эстонии“, — сказала Delfi окружной прокурор Лили Сандель.

(Предикатное преступление — корыстное преступление, в результате совершения которого получаются (преступные) средства, которые могут быть легализованы — прим. перев.).

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии