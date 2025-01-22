22.01.2025, 08:45
Печально известный бизнесмен, не разменивавшийся на мелочи, предстал перед судом по обвинению в отмывании денег
ФОТО: | Delfi Meedia
Марк Элленберг, известный своим колоритным прошлым, приобрел шикарный дом, а его бывшая спутница жизни Ольга Иванова — новый автомобиль. Ко всему прочему, Элленберг купил два килограмма золота. Как считает прокуратура, он занимался отмыванием денег. Элленберг не признает себя виновным.
„Согласно обвинительному заключению, Элленберг осуществил операции по отмыванию денег с более чем 3,8 миллиона евро, которые были получены в результате предикатного преступления и значительная часть которых оказалась в финансовой системе Эстонии“, — сказала Delfi окружной прокурор Лили Сандель.
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