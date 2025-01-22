Печально известный бизнесмен, не разменивавшийся на мелочи, предстал перед судом по обвинению в отмывании денег

„Согласно обвинительному заключению, Элленберг осуществил операции по отмыванию денег с более чем 3,8 миллиона евро, которые были получены в результате предикатного преступления и значительная часть которых оказалась в финансовой системе Эстонии“, — сказала Delfi окружной прокурор Лили Сандель.