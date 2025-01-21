ФОТО И ВИДЕО | Ильвес и Ландсбергис во время дискуссии: наши крупные союзники не хотят выигрывать войну(7)
В Министерстве иностранных дел Эстонии состоялась встреча и обсуждение актуальных международных вопросов с докладчиками Совета государств Балтийского моря (СГБМ), которыми выступают бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Ильвес и Ландсбергис на прошлой неделе были назначены докладчиками СГБМ, задачей которых является подготовить доклад о будущем организации. Предложение о кандидатурах докладчиков было сделано Эстонией, которая в настоящее время является председателем СГБМ. Во встрече и дискуссии участвовал и министр иностранных дел ЭР Маргус Цахкна.
По словам Ландсбергиса, докладчики приступают к выполнению своего задания с открытым подходом, и заранее не исключается рекомендация о роспуске организации, а также не исключена рекомендация о ее усилении.
В ходе дискуссии в МИД ЭР под руководством генерального директора секретариата СГБМ говорилось об общей политической ситуации и задачах СГБМ, которые, по словам Ландсбергиса, сводятся только к одному: сдерживанию дальнейшей агрессивности России.
Отвечая на вопросы аудитории, докладчики заметили, что и часть союзников из числа государств Балтийского моря нужно сначала в этом убедить. По прежнему видно также нежелание публично признавать совершенные Россией атаки против стран НАТО.
В качестве примера Ильвес привел опубликованные на выходных в газете Washington Post анонимные утверждения, в которых неназванные источники выразили сомнения в данных Финляндии о том, что подводная инфраструктура Балтийского моря была повреждена намеренно . По словам Ильвеса, такие же сомнения распространялись в 2007 году во время российских кибератак на Эстонию. „Люди, которые не видят разницы между тостером и ноутбуком, говорили нам, что мы не знаем, о чем говорим“, - сказал Ильвес. Ильвес также вспомнил высказывание будущего советника президента США Дональда Трампа Майкла Уолтса, который в телевизионном интервью отказался исключить использование силы против Дании.
Ландсбергис отметил, что крупные союзники по НАТО, похоже, не заинтересованы в победе в войне между Россией и Украиной, а просто пытаются ее контролировать. „Когда уходящий президент [Джо Байден] заявляет, что его величайшая победа заключается в предотвращении ядерной войны, то значит, всё было сделано правильно“, - иронизирует Ландсбергис. „Но прежде всего украинцы, а затем будем мы, кто должен нести всю тяжесть“, - отметил литовский экс-министр. Ландсбергис также добавил, что когда российские атаки начнут угрожать, к примеру, пассажирским самолетам США, то очень быстро выяснится, что США способны и „красные линии“ провести, и выразить России свое возмущение. „Но когда дело идет о подрыве кабелей [в Балтийском море], то это другая ситуация“, - сказал Ландсбергис.