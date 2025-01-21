ФОТО И ВИДЕО | Ильвес и Ландсбергис во время дискуссии: наши крупные союзники не хотят выигрывать войну

Ильвес и Ландсбергис на прошлой неделе были назначены докладчиками СГБМ, задачей которых является подготовить доклад о будущем организации. Предложение о кандидатурах докладчиков было сделано Эстонией, которая в настоящее время является председателем СГБМ. Во встрече и дискуссии участвовал и министр иностранных дел ЭР Маргус Цахкна.

По словам Ландсбергиса, докладчики приступают к выполнению своего задания с открытым подходом, и заранее не исключается рекомендация о роспуске организации, а также не исключена рекомендация о ее усилении.

В ходе дискуссии в МИД ЭР под руководством генерального директора секретариата СГБМ говорилось об общей политической ситуации и задачах СГБМ, которые, по словам Ландсбергиса, сводятся только к одному: сдерживанию дальнейшей агрессивности России.

Отвечая на вопросы аудитории, докладчики заметили, что и часть союзников из числа государств Балтийского моря нужно сначала в этом убедить. По прежнему видно также нежелание публично признавать совершенные Россией атаки против стран НАТО.

В качестве примера Ильвес привел опубликованные на выходных в газете Washington Post анонимные утверждения, в которых неназванные источники выразили сомнения в данных Финляндии о том, что подводная инфраструктура Балтийского моря была повреждена намеренно . По словам Ильвеса, такие же сомнения распространялись в 2007 году во время российских кибератак на Эстонию. „Люди, которые не видят разницы между тостером и ноутбуком, говорили нам, что мы не знаем, о чем говорим“, - сказал Ильвес. Ильвес также вспомнил высказывание будущего советника президента США Дональда Трампа Майкла Уолтса, который в телевизионном интервью отказался исключить использование силы против Дании.