Работодатели будут обязаны обнародовать зарплату до собеседования: законопроект поступит правительству к лету

В апреле 2023 года Совет ЕС принял директиву о прозрачности оплаты труда, направленную на достижение ситуации, при которой женщины и мужчины получают за одинаковый труд равную оплату. После внедрения директивы принципы формирования заработной платы станут для сотрудников понятными, а крупные компании должны будут начать анализировать показатели разрыва в оплате труда и знакомить сотрудников с результатами. Кроме того, компании будут обязаны раскрывать кандидату уровень или диапазон заработной платы до собеседования.

Руководитель отдела по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Лаура Лаастер сообщила, что в настоящее время проект находится на стадии подготовки и его планируется направить на общественное обсуждение весной. Документ может поступить на рассмотрение правительства уже летом этого года, а новые требования вступят в силу в июле 2026 года.

Лаастер рассказала, что перед переговорами по директиве Европейского союза при формировании позиции Эстонии были собраны отзывы работодателей и других организаций. С тех пор представители министерства посетили различные причастные стороны для ознакомления с требованиями директивы.

Лаастер отметила, что Эстонии принять директиву немного сложнее, поскольку отчетность, обязанность по которой возникнет у крупных работодателей, будет основана на данных регистра. „Это означает, что анализ заработной платы будет осуществляться государством и существенно сократит дополнительную административную нагрузку на работодателей. Такое решение в Эстонии в принципе возможно, поскольку мы движемся к отчетности на основе данных. Однако планирование новой отчетности является сложной задачей, учитывая, что отчетность на основе данных о заработной плате еще не внедрена“.

В качестве второй проблемы при внедрении директивы Лаастер назвала требование об обязательной системе оплаты труда, которой до сих пор в Эстонии не существовало. „У многих работодателей уже имеются системы оплаты труда, но тем, кто не произвел оценку ценности труда и не имеет системы оплаты труда, мы предложим поддержку со стороны государства. Чтобы поддержать работодателей, мы приобретем для публичного пользования рекомендательную методологию оценки стоимости труда и методические материалы на эстонском языке, а начиная с 2026 года предложим обучение по оценке стоимости труда для работников по персоналу и руководителей“.

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