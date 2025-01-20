20.01.2025, 17:59
Столкновение двух автомобилей нарушило движение на улице Сыле в Таллинне
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня вечером результате столкновения двух автомобилей оказалось нарушено движение возле роддома на улице Сыле в Таллинне.
В понедельник, 20 января, в 16:40 в Департамент полиции и погранохраны (PPA) поступило сообщение о том, что недалеко от Пельгулиннаского роддома на улице Сыле в Таллинне произошло столкновение двух автомобилей.
В настоящее время известно, что находившего в одной из машин человека осмотрела бригада скорой помощи и отпустила на домашнее лечение.
Полиция помогает регулировать дорожное движение.
Подробности аварии уточняются.