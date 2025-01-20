ЧП и криминал
20.01.2025, 17:59

Столкновение двух автомобилей нарушило движение на улице Сыле в Таллинне

 
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Сегодня вечером результате столкновения двух автомобилей оказалось нарушено движение возле роддома на улице Сыле в Таллинне.

В понедельник, 20 января, в 16:40 в Департамент полиции и погранохраны (PPA) поступило сообщение о том, что недалеко от Пельгулиннаского роддома на улице Сыле в Таллинне произошло столкновение двух автомобилей.

В настоящее время известно, что находившего в одной из машин человека осмотрела бригада скорой помощи и отпустила на домашнее лечение.

Полиция помогает регулировать дорожное движение.

Подробности аварии уточняются.

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