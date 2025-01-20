Президент FIS хочет вернуть российских спортсменов в международный спорт. Что об этом думают в Эстонии?

Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш высказал мнение о необходимости возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену. Однако исполнительный директор Эстонской лыжной федерации и бывший профессиональный спортсмен Кристьян Колл заявил, что на данный момент нет оснований полагать, что это может произойти в ближайшее время.