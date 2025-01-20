20.01.2025, 21:45
Президент FIS хочет вернуть российских спортсменов в международный спорт. Что об этом думают в Эстонии?(4)
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Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш высказал мнение о необходимости возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену. Однако исполнительный директор Эстонской лыжной федерации и бывший профессиональный спортсмен Кристьян Колл заявил, что на данный момент нет оснований полагать, что это может произойти в ближайшее время.
После полномасштабного вторжения России и Беларуси в Украину Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), как и многие другие спортивные организации, отстранила спортсменов из этих стран от международных соревнований. Этот запрет продолжает действовать и сегодня.
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