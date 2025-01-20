Шестилетняя девочка вызвала из-за пьяного отца полицию

На выходных Лыунаская префектура полиции получила звонок от шестилетней девочки. Она пожаловалась, что находится дома с младшими братом и сестрой, а их отец настолько пьян, что не может позаботиться о них или обеспечить их базовый присмотр и благополучие.

Когда полицейские прибыли на место, входная дверь была заперта. Девочка направила полицейских к окну на другой стороне дома, через которое стражи порядка попали внутрь. По дому бегало трое детей, а в другой комнате спал практически неконтактный пьяный отец.

После долгих попыток разбудить его отец наконец проснулся и разозлился на нежданных гостей. По всему дому были разбросаны бутылки от алкоголя, а при попытке поговорить с хозяином быстро стало ясно, что в таком состоянии он не может заботиться о маленьких детях.

Полицейские попытались связаться с родственниками детей, чтобы они забрали их, но никто приехать не смог. Поскольку поставлять детей в доме было нельзя, полицейские переодели их и повезли к матери в другой уезд. Детей передали матери, но полиция и другие службы проследят, чтобы безопасность и благополучие детей были обеспечены и далее.

Полиция просит всех, кто видит или знает, что где-то дети остались без присмотра и предоставлены сами себе, сообщить ей об этом.