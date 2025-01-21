ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Возвращают ли крупные магазины Эстонии деньги за вино с дефектом пробки?

В редакцию обратился обеспокоенный читатель, который купил бутылку вина в магазине, но дома обнаружил, что у напитка неприятный привкус — вероятно, из-за дефекта пробки. Читатель интересовался, как в эстонских розничных сетях регулируется возврат бутылки вина с дефектом пробки, учитывая, что позже бывает сложно связаться с продавцом.