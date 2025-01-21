Экономика
21.01.2025, 09:45

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Возвращают ли крупные магазины Эстонии деньги за вино с дефектом пробки?

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Vallo Kruuser | Delfi Meedia

В редакцию обратился обеспокоенный читатель, который купил бутылку вина в магазине, но дома обнаружил, что у напитка неприятный привкус — вероятно, из-за дефекта пробки. Читатель интересовался, как в эстонских розничных сетях регулируется возврат бутылки вина с дефектом пробки, учитывая, что позже бывает сложно связаться с продавцом.

Качество вина может быть нарушено из-за дефекта пробки, вызванного трихлоранизолом (TCA), который придаёт вину запах плесени, влажного картона и землистый вкус. Delfi Ärileht поинтересовался, как в магазинах Rimi, Prisma и Selver регулируется возврат вина с дефектом пробки.

В случае с магазином Rimi, если клиент недоволен качеством купленного товара, включая вино, ему рекомендуется обратиться в магазин, где была сделана покупка. Руководитель отдела форматов Rimi в Эстонии Елена Литвинович подтвердила, что в таком случае покупателю возвращается 100% уплаченной суммы или товар заменяется на другой.

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