21.01.2025, 09:45
ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Возвращают ли крупные магазины Эстонии деньги за вино с дефектом пробки?(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В редакцию обратился обеспокоенный читатель, который купил бутылку вина в магазине, но дома обнаружил, что у напитка неприятный привкус — вероятно, из-за дефекта пробки. Читатель интересовался, как в эстонских розничных сетях регулируется возврат бутылки вина с дефектом пробки, учитывая, что позже бывает сложно связаться с продавцом.
Качество вина может быть нарушено из-за дефекта пробки, вызванного трихлоранизолом (TCA), который придаёт вину запах плесени, влажного картона и землистый вкус. Delfi Ärileht поинтересовался, как в магазинах Rimi, Prisma и Selver регулируется возврат вина с дефектом пробки.
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