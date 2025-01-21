Новости Эстонии
21.01.2025, 11:57

Из-за очередного повышения налоговых ставок отдых в Эстонии станет еще дороже

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Повышение НСО может привести к тому, что туристы предпочтут более дешевые, чем Эстония, страны.
Повышение НСО может привести к тому, что туристы предпочтут более дешевые, чем Эстония, страны.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

С этого года ставка налога с оборота для услуг размещения (гостиницы, отели, хостелы) повысилась с 9% до 13%, пишет Delfi Ärileht.

Многие люди считают отдых в Эстонии роскошью. Несколько дней проживания в отеле обойдутся семье не менее чем в 500 евро. За эти деньги можно купить дешевый тур в какую-нибудь южную страну. В 2025 году году отдых стал еще дороже, так как услуги размещения — проживание и проживание с завтраком — облагаются налогом с оборота в размере 13% вместо прежних 9%. Кроме того, с 1 июля общая ставка налога с оборота повысится с 22% до 24%, и Эстония станет одной из самых дорогих стран в Европе.

Повышение ставки налога с оборота станет серьезным испытанием для гостиничного сектора, который и без того длительное время был парализован ограничениями из-за пандемии коронавируса и на фоне начавшейся в Украине войны так и не восстановился. По общим показателям гостиничный сектор еще не достиг уровня 2019 года, не говоря уже о стабильности. Предпринимателям не остается ничего другого, как мириться с убытками и пытаться как-то выжить.

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