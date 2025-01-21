21.01.2025, 11:57
Из-за очередного повышения налоговых ставок отдых в Эстонии станет еще дороже(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
С этого года ставка налога с оборота для услуг размещения (гостиницы, отели, хостелы) повысилась с 9% до 13%, пишет Delfi Ärileht.
Многие люди считают отдых в Эстонии роскошью. Несколько дней проживания в отеле обойдутся семье не менее чем в 500 евро. За эти деньги можно купить дешевый тур в какую-нибудь южную страну. В 2025 году году отдых стал еще дороже, так как услуги размещения — проживание и проживание с завтраком — облагаются налогом с оборота в размере 13% вместо прежних 9%. Кроме того, с 1 июля общая ставка налога с оборота повысится с 22% до 24%, и Эстония станет одной из самых дорогих стран в Европе.
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