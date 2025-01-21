Из-за очередного повышения налоговых ставок отдых в Эстонии станет еще дороже

Многие люди считают отдых в Эстонии роскошью. Несколько дней проживания в отеле обойдутся семье не менее чем в 500 евро. За эти деньги можно купить дешевый тур в какую-нибудь южную страну. В 2025 году году отдых стал еще дороже, так как услуги размещения — проживание и проживание с завтраком — облагаются налогом с оборота в размере 13% вместо прежних 9%. Кроме того, с 1 июля общая ставка налога с оборота повысится с 22% до 24%, и Эстония станет одной из самых дорогих стран в Европе.