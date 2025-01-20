Авторитетное рейтинговое агентство cнизило ожидания экономического роста Эстонии(7)
Рейтинговое агентство Fitch cнизило ожидания экономического роста Эстонии как в этом, так и в следующем году. Однако долгосрочный рейтинг Эстонии подтвержден на текущем уровне А+, пишет Delfi Ärileht.
По мнению агентства, рейтинг со стабильным прогнозом поддерживается сильным государственным менеджментом и институтами. Кроме того, членством в Европейском союзе и нахождением в еврозоне, а также сохраняющимся низким уровнем долгового бремени и позицией „чистого“ кредитора.
По данным Fitch, Эстония завершила 2024 год с общим экономическим спадом на 0,8 процента. Причиной плохого экономического развития Эстонии агентство считает последствия пандемии и войны в России. По прогнозу Fitch, экономический рост восстановится до 1,2 процента в 2025 году и ускорится до 2,3 процента в 2026 году. Однако ранее рейтинговое агентство прогнозировало ежегодный рост на 2,6 процента в каждый из годов.
По мнению международного оценщика, экономическому росту Эстонии препятствуют рост цен на сырье, уменьшение доли мирового экспортного рынка и высокая зависимость от лесной промышленности. Агентство также отмечает, что быстрый рост заработной платы в Эстонии привел к существенному росту цен на местные продукты и услуги по сравнению с зарубежными товарами.
Чтобы стабилизировать долговую нагрузку и увеличить расходы на оборону, на 2026 год запланированы меры по увеличению доходов за счет налога на безопасность. Планируется также сократить административные расходы на 1% ВВП к концу 2028 года.
Fitch прогнозирует, что дефицит бюджета составит 3% ВВП в 2024 году и снизится до 2,6% в 2026 году. Зонами риска для положения бюджета являются геополитическая ситуация и неопределенность в отношении внешнего спроса и восстановления экономического роста. Предполагается, что Эстония продолжит курс соблюдения бюджетных правил ЕС и реформ, способствующих экономическому росту.
Fitch прогнозирует, что к концу 2026 года долговое бремя госсектора вырастет до 26% ВВП. Однако это существенно ниже медианного показателя в 55,1% для стран с таким же рейтингом.
По данным агентства, инфляция вырастет до 4,8% в 2025 году и снизится до 3% в 2026 году. Банковский сектор хорошо капитализирован, ликвиден и прибылен, доля проблемных кредитов невелика.
По мнению Fitch, значительное увеличение отношения долга к ВВП из-за ценового давления или более слабых перспектив роста может привести к понижению рейтинга. В качестве фактора риска агентство видит ухудшение среднесрочных перспектив экономического роста из-за ослабления конкурентоспособности. Кроме того, возможной угрозой является увеличение геополитических рисков, которые повлияют на экономический рост и бюджетную политику.