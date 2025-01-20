Авторитетное рейтинговое агентство cнизило ожидания экономического роста Эстонии

По мнению агентства, рейтинг со стабильным прогнозом поддерживается сильным государственным менеджментом и институтами. Кроме того, членством в Европейском союзе и нахождением в еврозоне, а также сохраняющимся низким уровнем долгового бремени и позицией „чистого“ кредитора.

По данным Fitch, Эстония завершила 2024 год с общим экономическим спадом на 0,8 процента. Причиной плохого экономического развития Эстонии агентство считает последствия пандемии и войны в России. По прогнозу Fitch, экономический рост восстановится до 1,2 процента в 2025 году и ускорится до 2,3 процента в 2026 году. Однако ранее рейтинговое агентство прогнозировало ежегодный рост на 2,6 процента в каждый из годов.

По мнению международного оценщика, экономическому росту Эстонии препятствуют рост цен на сырье, уменьшение доли мирового экспортного рынка и высокая зависимость от лесной промышленности. Агентство также отмечает, что быстрый рост заработной платы в Эстонии привел к существенному росту цен на местные продукты и услуги по сравнению с зарубежными товарами.

Чтобы стабилизировать долговую нагрузку и увеличить расходы на оборону, на 2026 год запланированы меры по увеличению доходов за счет налога на безопасность. Планируется также сократить административные расходы на 1% ВВП к концу 2028 года.

Fitch прогнозирует, что дефицит бюджета составит 3% ВВП в 2024 году и снизится до 2,6% в 2026 году. Зонами риска для положения бюджета являются геополитическая ситуация и неопределенность в отношении внешнего спроса и восстановления экономического роста. Предполагается, что Эстония продолжит курс соблюдения бюджетных правил ЕС и реформ, способствующих экономическому росту.

Fitch прогнозирует, что к концу 2026 года долговое бремя госсектора вырастет до 26% ВВП. Однако это существенно ниже медианного показателя в 55,1% для стран с таким же рейтингом.