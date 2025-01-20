Официально: бывший глава внешней разведки Антс Фрош вступил в Isamaa

По данным Коммерческого регистра, Антс Фрош вступил в Isamaa 17 января.

Пыллуаас и Фрош покинули ERK 16 декабря. Кроме них, из партии вышли Пеэтер Эрнитс и Хелен Ребане. „Партия эстонских националистов и консерваторов не нашла четкой цели и места на политическом ландшафте. Слишком много неопределенности, что обусловлено прежде всего спешкой в ​​создании политической партии“, — говорилось в их официальном заявлении, опубликованном Эрнитсом на его странице в Facebook.

„К сожалению, не удалось обеспечить демократический и прозрачный стиль руководства, а также устойчивое развитие партии. Это ставит под сомнение надежду на то, что партия сможет стать серьезным носителем национальных и консервативных идей в глазах широкой общественности“, — заявили политики.

„Это действительно заставляет вздохнуть, дела партии не в порядке. Это неудавшийся проект“, — прокомментировал тогда Пыллуаас Delfi. Он сказал, что цели и идеология партии стали размытыми. В качестве примера он привел то, что, насколько ему известно, партия создавалась как консервативная, но в какой-то момент стало непонятно, в какую сторону они склоняются. „Не совсем консервативная, не совсем либеральная. Ни правая, ни левая. Политическая партия, которая покрывает всех и вся — это абсурд“.

Все началось с ухода из EKRE

После состоявшегося вечером 11 июня заседания правления EKRE Мартин Хельме и его сторонники решили указать на дверь Пыллуаасу, Сильверу Куузику, Яаку Валге и Хелле Куллеркупп. Среди ночи Яак Мадисон объявил, что он уходит добровольно. На следующее утро депутат парламента Фрош сделал то же самое.

Политики, вынужденные покинуть EKRE, и их сторонники собрались в Пайде 15 июня, где было принято решение о создании политической партии ERK. Учредительный съезд состоялся 29 июня в Тарту. Лидером партии был избран Хенн Пыллуаас.

Идеологам ERK было нелегко набрать 500 членов, что необходимо для создания партии. Однако в августе это удалось.

По состоянию на сегодняшнее утро в партии насчитывается 528 членов.

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