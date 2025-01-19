В понедельник электричество будет как никогда в этом году дорогим

В понедельник среднесуточная цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool составит 178,29 евро за мегаватт-час, что более чем в три раза превышает средний показатель за воскресенье.

Самая высокая цена электричества – в понедельник между часом и десятью часами утра (423,46 евро) и между шестью и семью часами вечера (400,07 евро). Только в ночное время цена электроэнергии составит менее 100 евро.

На прошлой неделе электричество стоило в Эстонии в среднем 76,6 евро за мегаватт-час.

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