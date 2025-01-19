19.01.2025, 16:15
В понедельник электричество будет как никогда в этом году дорогим(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Cреднесуточная цена электричества на бирже в понедельник, 19 января, поднимется до самой высокой в этом году отметки, сообщает RusERR.
В понедельник среднесуточная цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool составит 178,29 евро за мегаватт-час, что более чем в три раза превышает средний показатель за воскресенье.
Самая высокая цена электричества – в понедельник между часом и десятью часами утра (423,46 евро) и между шестью и семью часами вечера (400,07 евро). Только в ночное время цена электроэнергии составит менее 100 евро.
На прошлой неделе электричество стоило в Эстонии в среднем 76,6 евро за мегаватт-час.