Министр иностранных дел Литвы: мы упустили критическую возможность остановить Россию, когда могли
Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис открыл в пятницу 18-е по счету мероприятие экспертов по внешней политике и политике безопасности „Снежная встреча 2025“, передает литовский Delfi. В ходе мероприятия, говоря о продолжающейся войне в Украине, политик подчеркнул, что крайне важно принять решение: завершить войну или прекратить агрессию.
„Мы должны четко определить наши цели. Мы стремимся к завершению войны или к прекращению агрессии? Эта разница в одно слово имеет огромные политические последствия и последствия безопасности для Украины и для будущего Европы“, – заявил на конференции глава литовской дипломатии.
В своем выступлении Будрис призвал европейских лидеров принять решительные меры в ответ на геополитические вызовы и вызовы безопасности, а также подчеркнул необходимость усиления мер обороны и безопасности на всем континенте.
„В нынешней геополитической ситуации не существует простых ответов, дешевых решений и простого выбора. Вместе мы должны найти мудрые пути преодоления возникающих проблем. Наши сегодняшние действия определят будущее европейской безопасности“, – сказал министр.
Как заявил Будрис, в 2022 году полномасштабное российское вторжение в Украину застало Европу врасплох. По мнению министра, это произошло из-за упущенной возможности и нерешительной политики в отношении России.
„Мы упустили критическую возможность остановить Россию, когда могли. От нерешительности на Бухарестском саммите 2008 года до недостаточных реакций на аннексию Крыма и вторжение в Восточную Украину в 2014 году. Когда Россия в 2022 году начала свое широкомасштабное наступление, мы всё еще не были готовы“, – заявил глава литовской дипломатии.
„Сегодня ситуация по-прежнему угрожающая: иранские беспилотники и северокорейские войска помогают России в ее войне, Китай тихонько поддерживает агрессию Кремля, а Россия обходит санкции с помощью теневого флота“, — добавил он.
Конференция этого года была сосредоточена на совместных усилиях Запада по усилению поддержки Украины, необходимости действовать сообща для противодействия угрозам, исходящим от России, сильной политике НАТО по обороне и сдерживанию, а также наиболее важным вопросам повестки дня Альянса в преддверии саммита НАТО в Гааге.
Напомним, что ранее в этом месяце Кястутис Будрис, недавно вступивший в должность министра иностранных дел Литвы, встречался со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром.
Хуссар и Будрис подчеркнули, что необходимо стремиться к максимальному единству в трансатлантических отношениях, особенно в том, что касается НАТО, российской агрессии, отношений с Китаем и ведения торговли.
В ходе встречи участники подчеркнули, что важно индивидуально и коллективно укреплять защиту критической подводной инфраструктуры и продолжать повышать эффективность сдерживания российской гибридной деятельности.