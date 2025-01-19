Министр иностранных дел Литвы: мы упустили критическую возможность остановить Россию, когда могли

„Мы должны четко определить наши цели. Мы стремимся к завершению войны или к прекращению агрессии? Эта разница в одно слово имеет огромные политические последствия и последствия безопасности для Украины и для будущего Европы“, – заявил на конференции глава литовской дипломатии.

В своем выступлении Будрис призвал европейских лидеров принять решительные меры в ответ на геополитические вызовы и вызовы безопасности, а также подчеркнул необходимость усиления мер обороны и безопасности на всем континенте.

„В нынешней геополитической ситуации не существует простых ответов, дешевых решений и простого выбора. Вместе мы должны найти мудрые пути преодоления возникающих проблем. Наши сегодняшние действия определят будущее европейской безопасности“, – сказал министр.

Как заявил Будрис, в 2022 году полномасштабное российское вторжение в Украину застало Европу врасплох. По мнению министра, это произошло из-за упущенной возможности и нерешительной политики в отношении России.

„Мы упустили критическую возможность остановить Россию, когда могли. От нерешительности на Бухарестском саммите 2008 года до недостаточных реакций на аннексию Крыма и вторжение в Восточную Украину в 2014 году. Когда Россия в 2022 году начала свое широкомасштабное наступление, мы всё еще не были готовы“, – заявил глава литовской дипломатии.

„Сегодня ситуация по-прежнему угрожающая: иранские беспилотники и северокорейские войска помогают России в ее войне, Китай тихонько поддерживает агрессию Кремля, а Россия обходит санкции с помощью теневого флота“, — добавил он.

Конференция этого года была сосредоточена на совместных усилиях Запада по усилению поддержки Украины, необходимости действовать сообща для противодействия угрозам, исходящим от России, сильной политике НАТО по обороне и сдерживанию, а также наиболее важным вопросам повестки дня Альянса в преддверии саммита НАТО в Гааге.