Хуссар на встрече с министром иностранных дел Литвы: мы должны решительнее отвечать на гибридные атаки со стороны России

Хуссар и вступивший недавно в должность министр иностранных дел Литвы отметили, что важно найти конкретные темы для сотрудничества между Эстонией и Литвой в ближайшее время в приоритетных для обоих государств внешнеполитических вопросах.

„Сотрудничество между Балтийскими и Северными странами позволяет нам найти лучшие решения для возникающих в сфере безопасности проблем и предотвратить их возникновение“, – сказал Хуссар.

„Вызовы в сфере безопасности – важны. Важно совместно достигать большего“, – подчеркнул Будрис.

„Украину необходимо всесторонне поддерживать для того, чтобы помочь ей занять позицию силы“, – сообщил Хуссар.

Хуссар и Будрис подчеркнули, что необходимо стремиться к максимальному единству в трансатлантических отношениях, особенно в том, что касается НАТО, российской агрессии, отношений с Китаем и ведения торговли.

В ходе встречи участники подчеркнули, что важно индивидуально и коллективно укреплять защиту критической подводной инфраструктуры и продолжать повышать эффективность сдерживания российской гибридной деятельности.

Хуссар и Будрис отметили важность строительства Rail Baltic, так как это улучшит соединение Балтийских государств с Европой, а с точки зрения безопасности – поможет обеспечить и военную мобильность.

Во встрече принял участие председатель депутатской группы по парламентским связям с Литвой Энн Ээсмаа.

Министр иностранных дел Литвы также встретится с президентом Аларом Карисом и министром иностранных дел Маргусом Цахкна.

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