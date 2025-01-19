Эстонский филолог: это заблуждение, что раньше по-русски говорили грамотнее
Сотрудник отделения славистики Тартуского университета Мария Боровикова приняла участие в передаче „Своя правда“ на ETV+, посвященной развитию родного языка в условиях, когда этот язык не является языком большинства в стране проживания его носителя. Филолог поделилась своими наблюдениями о качестве русского языка в современной Эстонии.
„Мне кажется, что наше представление о том, что раньше читали все повально и владели прекрасно литературным языком, а сейчас такое дикое падение, далеко от истины. Всегда [в совершенстве] владела какая-то небольшая часть, небольшая группа населения. Просто, действительно, в Эстонии всех мало, и эта группа схлопнулась до каких-то нескольких сотен человек. А в России или в Советском Союзе - это была большая группа. Но в процентном соотношении, я не думаю, что ситуация очень сильно поменялась“, - сказала Мария Боровикова.
Новый выпуск передачи „Своя правда“ под названием „Великий, могучий“ выйдет в ближайший понедельник, 20 января, в 20.30 на телеканале ETV+.
В студии языковеды, литераторы и преподаватели обсудили, насколько грамотно мы говорим на своем родном языке, как на него влияет эстонский и можно ли сказать, что наш русский - это совсем не тот же самый язык, что в России?