Эстонский филолог: это заблуждение, что раньше по-русски говорили грамотнее

„Мне кажется, что наше представление о том, что раньше читали все повально и владели прекрасно литературным языком, а сейчас такое дикое падение, далеко от истины. Всегда [в совершенстве] владела какая-то небольшая часть, небольшая группа населения. Просто, действительно, в Эстонии всех мало, и эта группа схлопнулась до каких-то нескольких сотен человек. А в России или в Советском Союзе - это была большая группа. Но в процентном соотношении, я не думаю, что ситуация очень сильно поменялась“, - сказала Мария Боровикова.