Новости Эстонии
19.01.2025, 12:55

Эстонский филолог: это заблуждение, что раньше по-русски говорили грамотнее

 
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Мария Боровикова
Мария Боровикова
ФОТО: Delfi Meedia

Сотрудник отделения славистики Тартуского университета Мария Боровикова приняла участие в передаче „Своя правда“ на ETV+, посвященной развитию родного языка в условиях, когда этот язык не является языком большинства в стране проживания его носителя. Филолог поделилась своими наблюдениями о качестве русского языка в современной Эстонии.

„Мне кажется, что наше представление о том, что раньше читали все повально и владели прекрасно литературным языком, а сейчас такое дикое падение, далеко от истины. Всегда [в совершенстве] владела какая-то небольшая часть, небольшая группа населения. Просто, действительно, в Эстонии всех мало, и эта группа схлопнулась до каких-то нескольких сотен человек. А в России или в Советском Союзе - это была большая группа. Но в процентном соотношении, я не думаю, что ситуация очень сильно поменялась“, - сказала Мария Боровикова.

Новый выпуск передачи „Своя правда“ под названием „Великий, могучий“ выйдет в ближайший понедельник, 20 января, в 20.30 на телеканале ETV+.

В студии языковеды, литераторы и преподаватели обсудили, насколько грамотно мы говорим на своем родном языке, как на него влияет эстонский и можно ли сказать, что наш русский - это совсем не тот же самый язык, что в России?

Мария Боровикова

Родилась в 1974 году. Окончила отделение русской и славянской филологии Тартуского университета в 2002 году. Дипломная работа на тему „Мемуарная проза М. Цветаевой“ выполнена под руководством профессора Л. Л. Пильд. Обучалась в магистратуре и докторантуре при кафедре русской литературы Тартуского университета.

В 2004 году там же защитила диссертацию „Марина Цветаева и петербургские поэты (А. Ахматова, О. Мандельштам, С. Парнок)“ на степень Magister Artium. Научный руководитель — Л. Л. Пильд.

В 2011 году защитила докторскую диссертацию (PhD) „Поэтика Марины Цветаевой: (лирика конца 1900 – 1910 гг.“. Научный руководитель — Л. Л. Пильд.

Работает на кафедре русской литературы Тартуского университета с 2011 года в должности научного сотрудника.

Основные области научных интересов: история русской литературы и культуры конца XIХ — первой половины XX вв., история русской эмиграции; творчество М. И. Цветаевой.

С 2002 года редактор гуманитарного новостного портала „Ruthenia“. Участвует в редактировании кафедральных изданий.

В 2005 году удостоена Лотмановской стипендии (Фонд им. Ю. М. Лотмана).

В 2010-2013 годах участвовала в исследовательском проекте „Формирование русского литературного канона“.

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