Борис Джонсон — Delfi: на базе Тапа находятся британские войска, и наша приверженность вашей защите непоколебима

Джонсон отметил, что существует большая разница между Эстонией, странами Балтии и Украиной - „зонтик“ НАТО.

„Если бы у нас его не было, это была бы трагедия, давайте будем честны“, - заявил политик. Что касается Украины, то еще в начале 2022 года она едва ли могла рассчитывать на скорое вступление в альянс.

„Но парадокс в том, что вторжение Путина, его варварское решение сделать это, теперь, по моему мнению, сделало это моральным и стратегическим императивом. Проблема в том, что даже Эстония, и уж тем более Британия, сейчас не говорит об этом активно. Я не слышу... знаете, я немного слежу за новостями, я слушаю, что говорят люди, но я не слышу, чтобы кто-то говорил, что когда эта катастрофа закончится, решением должно стать членство Украины в НАТО. Люди перестали об этом говорить. И я думаю, что это большая, большая потеря, потому что Запад снова отступает.

Мы должны быть гораздо более решительными. Мы не решим проблему Украины без гарантий Статьи 5 или долгосрочного членства в НАТО. Мы можем найти краткосрочные решения, временные решения, но целью должно оставаться НАТО“.

Джонсон ответил и на вопрос Луйка, может ли случиться так, что Запад не разрешит Эстонии использовать приобретенные нашей страной британские или американские ракеты, как сейчас британский премьер Кир Стармер не не позволяет украинским вооруженным силам атаковать территорию России британскими ракетами Storm Shadow.