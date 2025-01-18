ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1059-й день) | Минобороны РФ назвало цель удара по Киеву, который унес жизни троих человек
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Украинские дроны уничтожили нефтебазу „Роснефти“ под Калугой
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в городе Людиново Калужской области. После удара там начался пожар, сообщил калужский губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале в ночь на субботу, 18 января.
„На территории города Людиново в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории промышленного предприятия. На месте работает оперативная группа. И сотрудники спасательных служб. По предварительной информации, пострадавших нет“, - написал чиновник.
В результате удара по Киеву погибли три человека
Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в результате российского удара три человека погибли в Шевченковском районе столицы. Всего, по его словам, сегодня утром в Киеве погибли три человека — 1983-го, 1981-го и 1999 годов рождения, среди них — супружеская пара. Еще три человека получили лёгкие ранения, медпомощь им оказана на месте.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар российской армии по Киеву, упоминал, что повреждена только гражданская инфраструктура: жилые дома, станция метро, магазины, кафе.
Тем временем Минобороны РФ утверждает, что целью удара стало конструкторское бюро „Луч“ — предприятие военно-промышленного комплекса Украины, проектирующее и производящее управляемые ракеты большой дальности „Нептун“ и реактивные снаряды к системе залпового огня „Ольха“.
Российское военное ведомство назвало удар по Киеву ответом на обстрелы гражданской инфраструктуры Белгородской области американскими ракетами ATACMS. „Цели удара достигнуты, все объекты поражены“, — объявили в Минобороны РФ.
В Тульской области горит нефтебаза
Телеграм-каналы Mash и SHOT сообщают со ссылкой на местных жителей, что регион подвергся атаке беспилотников. По данным телеграм-каналов, взрывы начали около 1:30 ночи по московскому времени. После этого появилось огненное зарево и дым. SHOT пишет об атаках на нефтебазу недалеко от города Узловая и на предприятие в районе станции Дедилово.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил сообщения о пожаре после атаки дронов. „Произошло возгорание емкости ГСМ на одном из предприятий региона. Работают пожарные расчеты“, — написал глава региона в своем телеграм-канале. По его словам, пострадавших нет.
Два человека погибли в Херсонской области в результате российского обстрела
По словам главы Херсонской областной администрации Александра Прокудина, обстрелу подвергся населенный пункт Берислав в Херсонской области, погибли мужчина и женщина.
„Сегодня днем оккупационная армия ударила по населенному пункту из миномета. В результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получили 68-летняя женщина и мужчина 1972 года рождения“, — написал Прокудин в телеграм-канале.
В результате ночного удара по Запорожью погиб человек
В результате ракетного удара, нанесенного Россией по объектам критической инфраструктуры Запорожья в ночь на субботу, пострадали 10 человек.
Как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины.
На месте удара продолжаются поисково-спасательные работы, в них участвуют 28 спасателей и 6 единиц техники. По данным ГСЧС, под завалами остается еще один человек.
В Курске прошел новый митинг жителей приграничья
Жители Суджанского, Кореневского и Большесолдатского районов Курской области днем в субботу, 18 января, устроили митинг в центре Курска, требуя от властей решения жилищных вопросов. Как сообщают местные Telegram-каналы, на курскую Красную площадь вышли около 50 человек, которые вынужденно покинули свои дома в приграничных районах из-за наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Переселенцы пожаловались на отсутствие материальной помощи от властей, а также потребовали ускорить выдачу жилищных сертификатов и оставить за ними их земельные участки. „В общем смысл в том, что у людей закончились деньги, изначально выделяемые прошлой администрацией, дополнительных субсидий и мер поддержки нет и нет понимания - когда жизнь вернется“, - написал в Telegram бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин.