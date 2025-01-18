Новости Эстонии
18.01.2025, 16:20

НКО имени Эдгара Сависаара планирует самовольно установить в Таллинне памятник покойному политику

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НКО опубликовала объявление в газете Õhtuleht с призывом к людям и предприятиям пожертвовать на возведение памятника.
НКО опубликовала объявление в газете Õhtuleht с призывом к людям и предприятиям пожертвовать на возведение памятника.
ФОТО: Daniel Leevik | Delfi Meedia

НКО с именем Эдгара Сависаара в названии собирает пожертвования, чтобы весной установить памятник Сависаару на горке Харьюмяги в Таллинне. Однако городские власти ничего не слышали об этом плане.

Член правления Edgar Savisaare MTÜ Юрий Сахаров заявил, что не намерен согласовывать план с городом. „Мне никто никогда не разрешит его поставить, я это знаю. Какой смысл мне обращаться к этим идиотам?“ - сказал Сахаров. „Я не вижу смысла. Как они могут договориться, когда там во главе Осиновский?“ - спросил он, добавив, что, по его мнению, в городской администрации нет ни одного человека, способного оценить значение Сависаара в истории Эстонии.

НКО также опубликовала в газете Õhtuleht объявление о сборе пожертвований на возведение памятника. В нем говорится, что памятник планируется установить возле бывшего кафе Эдгара Сависаара на горке Харьюмяги (ныне кафе называется Kõlakoda - прим. ред.). При этом площадь для кафе арендует сам Сахаров. „Согласно первоначальному проекту, бронзовый памятник будет изображать Эдгара Сависаара, опирающегося на средневековую башню ратуши, которая является символом Таллинна“, - говорится в призыве.

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