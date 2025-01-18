НКО имени Эдгара Сависаара планирует самовольно установить в Таллинне памятник покойному политику

Член правления Edgar Savisaare MTÜ Юрий Сахаров заявил, что не намерен согласовывать план с городом. „Мне никто никогда не разрешит его поставить, я это знаю. Какой смысл мне обращаться к этим идиотам?“ - сказал Сахаров. „Я не вижу смысла. Как они могут договориться, когда там во главе Осиновский?“ - спросил он, добавив, что, по его мнению, в городской администрации нет ни одного человека, способного оценить значение Сависаара в истории Эстонии.