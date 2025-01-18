Норвежец Йоханнес Тиннес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, завершит карьеру по окончании сезона

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Йоханнес Бё не смог сдержать эмоции на пресс-конференции 18 января, когда объявил о завершении своей карьеры. В возрасте 31 года он сенсационно сообщил, что завершит свою карьеру в 2025 году, несмотря на ранее высказанное намерение продолжить карьеру до Олимпиады-2026. Бё объяснил своё решение желанием проводить больше времени с семьёй.

Это объявление он сделал на пресс-конференции, организованной Федерацией лыжных видов спорта Норвегии в Рупольдинге, где в этот момент проходит этап Кубка мира. Он также добавил, что завершит свою карьеру на этапе в Хольменколлене в марте 2025 года.

„На протяжении 13 лет я был частью лучшей в мире национальной команды, которую поддерживали лучшие в мире спонсоры. Последние шесть сезонов я совмещал спорт с семейной жизнью. Это было фантастично, но и сложно“, — сказал Бё, добавив, что Олимпийские игры в Милане-Кортина 2026 года станут для него невозможными.

„Я планировал продолжать [соревноваться] еще год, но участие в Олимпийских играх требует большего, в том числе и от тех, кто меня окружает. Я люблю соревноваться, но в будущем это будет уже не так“.

Йоханнес Бё — норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира и четырёхкратный обладатель Кубка мира в общем зачёте. Он также является многократным победителем этапов Кубка мира и самым молодым победителем этапа Кубка мира по биатлону. Единственным биатлонистом с большим количеством побед на этапах, чем у Бё, является его соотечественник Уле-Эйнар Бьёрндален.

За свою карьеру Бё завоевал пять титулов в общем зачёте Кубка мира, 88 побед на этапах и 135 подиумов. На Олимпийских играх он выиграл пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль. На чемпионатах мира его достижения включают 20 титулов в индивидуальных и эстафетных гонках, что делает его одним из самых успешных биатлонистов в истории.