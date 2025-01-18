Норвежец Йоханнес Тиннес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, завершит карьеру по окончании сезона
Норвежская звезда биатлона Йоханнес Тиннес Бё объявил, что завершит свою карьеру по окончании текущего сезона.
Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Йоханнес Бё не смог сдержать эмоции на пресс-конференции 18 января, когда объявил о завершении своей карьеры. В возрасте 31 года он сенсационно сообщил, что завершит свою карьеру в 2025 году, несмотря на ранее высказанное намерение продолжить карьеру до Олимпиады-2026. Бё объяснил своё решение желанием проводить больше времени с семьёй.
Это объявление он сделал на пресс-конференции, организованной Федерацией лыжных видов спорта Норвегии в Рупольдинге, где в этот момент проходит этап Кубка мира. Он также добавил, что завершит свою карьеру на этапе в Хольменколлене в марте 2025 года.
„На протяжении 13 лет я был частью лучшей в мире национальной команды, которую поддерживали лучшие в мире спонсоры. Последние шесть сезонов я совмещал спорт с семейной жизнью. Это было фантастично, но и сложно“, — сказал Бё, добавив, что Олимпийские игры в Милане-Кортина 2026 года станут для него невозможными.
„Я планировал продолжать [соревноваться] еще год, но участие в Олимпийских играх требует большего, в том числе и от тех, кто меня окружает. Я люблю соревноваться, но в будущем это будет уже не так“.
Йоханнес Бё — норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира и четырёхкратный обладатель Кубка мира в общем зачёте. Он также является многократным победителем этапов Кубка мира и самым молодым победителем этапа Кубка мира по биатлону. Единственным биатлонистом с большим количеством побед на этапах, чем у Бё, является его соотечественник Уле-Эйнар Бьёрндален.
За свою карьеру Бё завоевал пять титулов в общем зачёте Кубка мира, 88 побед на этапах и 135 подиумов. На Олимпийских играх он выиграл пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль. На чемпионатах мира его достижения включают 20 титулов в индивидуальных и эстафетных гонках, что делает его одним из самых успешных биатлонистов в истории.
В 2025 году ему исполнится 32 года, и в текущем сезоне Кубка мира он лидирует, опережая Стурлу Холм Легрейда. Бё завершит свою карьеру на этапе в Хольменколлене с 20 по 23 марта, пригласив поклонников насладиться последними гонками.